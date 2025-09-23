Slavia vstoupila do domácího poháru vítězně, v Brozanech zvítězila 2:0. Slovácko odvracelo blamáž
Fotbalisté Slavie vstoupili do domácího poháru výhrou 2:0 na stadionu třetiligových Brozan. Pražané v utkání 3. kola MOL Cupu dlouho vedli po brance Ondřeje Zmrzlého pouze 1:0, pojistku přidal až v nastavení Emmanuel Fully. Slovácko v Horních Ředicích ze čtvrté ligy odvrátilo blamáž a po obratu a gólech Alana Marinelliho a střídajícího Patrika Blahúta zvítězilo 2:1.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský dal při poměrně velké marodce šanci hlavně náhradníkům, do základní sestavy se dostali i tři mladíci Kolísek, Jelínek a Rajnoha.
Domácí outsider před více než dvěma tisícovkami diváků držel proti úřadujícímu českému mistrovi bezgólový stav až do 36. minuty, kdy se po velké skrumáži ve vápně a několika odrazech do odkryté branky trefil Zmrzlý.
Po změně stran Trpišovský poslal na trávník střídající Chama s Vorlickým, až 14. tým jedné ze dvou skupin ČFL ale stále odolával a držel jen těsnou ztrátu.
Pojistku přidal až v páté ze sedmi nastavených minut obránce Fully do prázdné branky poté, co domácí gólman vyrazil ve snaze pomoci k vyrovnání až do soupeřova vápna. Devatenáctiletý liberijský obránce skóroval za „áčko“ Pražanů poprvé.
🍦🪢 Trma, vrma a na konci Zmrzka#broskspic.twitter.com/BJJJdb05Gc— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) September 23, 2025
Slovácko muselo otáčet
Slovácko v Horních Ředicích až ze čtvrté ligy po poločase senzačně prohrávalo, jednu z několika chyb v hostující defenzivě potrestal Brož. V 51. minutě střelou k tyči srovnal Marinelli a sedm minut před koncem otočil stav zpoza vápna střídající Blahút. Favorita pak od vyrovnání zachránila nejprve branková konstrukce a poté ofsajd.
Ve hře v MOL Cupu stále zůstává všech 16 prvoligových celků. Plzeň už v minulém týdnu zvítězila v Lanžhotě 6:1. Hlavní část programu 3. kola se odehraje ve středu. Slavia je jedním z šesti prvoligových týmů, které vstupují do poháru až nyní.
Volný los měli v předchozím kole i další čtyři účastníci evropských pohárů Sparta, Plzeň, Ostrava a Olomouc a také Hradec Králové coby vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony.
3. kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu:
Brozany - Slavia Praha 0:2 (0:1)
Branky: 36. Zmrzlý, 90.+5 Fully. ČK: 74. Soungole (Brozany).
Sestava Slavie: Markovič - Hašioka, Vlček, Fully, Zmrzlý - Jelínek (71. Moses), Sadílek - Schranz (82. Potměšil), Rajnoha (46. Cham), Kolísek (46. Vorlický) - Sanyang (89. Toula). Trenér: Trpišovský.
Horní Ředice - 1. FC Slovácko 1:2 (1:0)
Branky: 29. Brož - 51. Marinelli, 83. Blahút.
Sestava Slovácka: Borek - Koscelník (59. Reinberk), Rundič (66. Šviderský), Stojčevski, Mulder - Hamza, Trávník - Petržela, Marinelli (76. Blahút), Juroška (76. Barát) - Krmenčík (59. Kvasina). Trenér: Kameník.