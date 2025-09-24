Pohárová senzace. Obhájce trofeje Olomouc podlehla týmu ze čtvrté ligy a končí už ve 3. kole
Fotbalisté Sigmy Olomouc prohráli v domácím poháru 2:3 na hřišti týmu Milo Olomouc/Nové Sady ze čtvrté ligy a při obhajobě titulu vypadli již ve 3. kole. O senzačním triumfu domácích rozhodl v 64. minutě Martin Ambrož. Účastník Konferenční ligy je prvním celkem z nejvyšší soutěže, který v aktuálním ročníku MOL Cupu skončil.
Druhý finalista minulého ročníku Sparta si jasně poradila 5:0 s Karlovými Vary. Ostrava zvládla přestřelku 3:2 v Českých Budějovicích a obrat se podařil i Mladé Boleslavi na hřišti Petřínu Plzeň (4:1). Postoupila i další prvoligová mužstva Jablonec a Bohemians 1905.
Šel jsem k holiči, na kávu a pak jel na zápas. Připadal jsem si na chvíli, že hraju ligu, řekl hráč Brozan
Číst článek
Sigma stejně jako další zástupci v evropských pohárech vstoupila do domácího poháru až ve 3. kole. Kromě Slavie, Sparty, Plzně a Ostravy měl ve 2. kole volný los i Hradec Králové coby vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony.
Obhájci titulu prohrávali v olomouckém derby proti Novým Sadům od 17. minuty po Fládrově gólu, v závěru první půle otočil skóre Janošek. Kreativní záložník nejprve proměnil penaltu a vzápětí přidal výstavní trefu do horního rohu brány.
Až desátý tým jedné ze skupin čtvrté ligy se ale dokázal vrátit do hry v 48. minutě zásluhou Rolincovy hlavičky. V 64. minutě Milo znovu vedlo po Ambrožově pohotovém zakončení na přední tyči.
Trenér Janotka zareagoval trojitým střídáním a na hřiště poslal mimo jiné reprezentačního záložníka Berana, ani on už ale nedokázal překonat brankáře Kofroně.
Hrdina utkání vytáhl nejlepší zákrok v nastavení, kdy vyrazil Vašulínovu hlavičku z bezprostřední blízkosti. Nové Sady jsou druhým týmem, který v této sezoně nasázel Sigmě tři branky, dosud se to povedlo pouze Malmö v předkole Evropské ligy.
Lídr prvoligové tabulky Sparta na stadionu v Sokolově rozhodl o triumfu nad Karlovými Vary dvěma góly do 11. minuty. Oba obstaral krajní bek Suchomel, jenž se prosadil nejprve křižnou střelou a následně z dorážky po závaru před bránou.
Další rohový kop proměnil v 52. minutě hlavou Milla. Kamerunský útočník oslavil premiérovou branku v rudém dresu stejně jako o 13 minut později slovenský záložník Hollý. Skóre uzavřel znovu Milla.
S MOL Cupem se loučíme ve 3. kole 🔵 pic.twitter.com/idJIyeI3q1— SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) September 24, 2025