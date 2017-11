Morava se rozbila, Berbr si z valné hromady udělal silvestra, říká Jiří Kubíček

Dlouhá léta býval předním fotbalovým funkcionářem a mimo jiné stál za příchodem kouče Karla Brücknera na lavičku národního týmu. Svou pozici už někdejší svazový místopředseda Jiří Kubíček před časem ztratil, ale o fotbalovém zákulisí má jako sportovní právník a fanoušek neustálý přehled. Takže i tuší, jak dopadne mimořádná valná hromada za dva týdny. Olomouc 17:18 29. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Kubíček | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Smekám před Romanem. Tohle dosáhnout… On na té valné hromadě má silvestra. On to připravil, posichroval si svou situaci a teď se dívá. Od té doby, co jsem odešel, Romanovi závidím,“ řekl Radiožurnálu Jiří Kubíček.

Roman, o kterém mluví, je místopředseda asociace Roman Berbr, který po zadržení a obvinění bývalého svazového šéfa Miroslava Pelty fakticky ovládá český fotbal.

Opozicí by prý za jistých okolností mohli být moravští delegáti, jenže ti prý dopadli jako v legendě o třech prutech knížete Svatopluka. „Morava se rozbila, Čechy to těší a fotbal už nemá kdo zastavit. Česká komora si udělá, co chce,“ předpovídá.

Takže prý volby dopadnou, tak, jak Roman Berbr chce. A tak i novým šéfem asociace bude ten, koho podpoří současný místopředseda. Podle hlasování na červnové valné hromadě se tak dá očekávat zvolení Martina Malíka.

„Demokraticky a podle stanov si vybudoval takovou moc, kterou v obchodní firmě můžete získat v obchodní firmě jedině tehdy, když máte majoritu ve vkladu společníka nebo v akciích,“ říká Kubíček.

Český fotbal je podle něj rozdělen na dvě skupiny. Na jedné straně jsou rozhodčí a delegáti, na druhé straně funkcionáři z klubů.

„A ti, co starají o kluby, nemají čas na obecnou politiku. Proto se stalo, že všechny české kraje a většinu okresů během těch dvaceti let obsadili rozhodčí a delegáti,“ myslí si Jiří Kubíček.

'Sparta, Pelta... Mám co vyprávět'

Z funkcionářských pozic se stáhl poté, co při volbách v roce 2009 náhle ztratil podporu delegátů, dodnes mluví o zradě, ale odchodu z fotbalu prý nelituje.

„Raduju se z dvou vnuček a nemám žádné problémy, chodím učit a mám studentům co vyprávět. Vemte si fotbalové volby, financování a zavřený Pelta, Sparta v rozkladu za 370 milionů,“ vypočítává někdejší místopředseda fotbalového svazu Jiří Kubíček.

Nové vedení fotbalu budou delegáti mimořádné valné hromady vybírat v úterý 12. prosince. O post šéfa se utkají Petr Fousek a Martin Malík.

Seznam kandidátů do výkonného výboru FAČR Seznam kandidátů do výkonného výboru před mimořádnou valnou hromadou Fotbalové asociace ČR, která se uskuteční 12. prosince:

Předseda: Martin Malík, Petr Fousek.

Místopředseda za Moravu: Zdeněk Zlámal, František Jura, Radek Bělák, Karel Kula.

Místopředseda za Čechy: Roman Berbr, Pavel Marek.

Předseda řídící komise za Čechy: Dagmar Damková.

Předseda řídící komise za Moravu: Pavel Nezval, Alan Jančík, Karel Kula.

Člen za Čechy: Miroslav Liba, Rostislav Votík.

Člen za Moravu: Miroslav Vrzáček, Karel Kula, Pavel Brímus, Pavel Blaha.

Člen za ligu: Tomáš Paclík, Marek Hájek, Dušan Svoboda, Pavel Marek, Václav Brabec.