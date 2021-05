Potlesk pro Hoftycha, pískot pro Mosqueru. Kolumbijský záložník zažil hořký návrat do Ďolíčku

Když ředitel Bohemians Darek Jakubowicz sdílel před rokem virtuální konverzaci mezi ním a Jhonem Mosquerou na sociálních sítích, naštvalo to spoustu fanoušků vršovického klubu. Kolumbijský záložník se doslova minuty před zápasem, do kterého byl nominovaný, rozhodl pražský mančaft opustit a místo toho zamířil pod Ještěd. Za takové chování si u příznivců Bohemians vysloužil spoustu hanlivých urážek. Praha 16:49 9. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jhon Mosquera | Zdroj: Profimedia

V prvním vzájemném zápase aktuálního ročníku nejvyšší fotbalové soutěže se John Mosquera jednou prosadil a za své činy se posléze pokusil omluvit. Napodobením klokana branku oslabil a s rukou na srdci do kamery poprosil fanoušky Bohemians o odpuštění. Takové gesto však mnozí příznivci fotbalistů hrajících u Botiče nepochopili, za Kolumbijce se tehdy v zábavném televizním pořadu Tiki Taka postavil například vítěz Ligy Mistrů Vladimír Šmicer. „Myslím si, že to měl v Bohemce rád, odcházel za lepším, ale nerad. Myslím, že to byla omluva.“

I ve druhém vzájemném utkání nastoupil Jhon Mosquera v základní sestavě a možná jako jediný v Ďolíčku litoval, že do ochozů byli po dlouhé době puštěni také diváci. Už při vyslovení jména místním hlasatelem na kolumbijského záložníka a čerstvého jedenatřicátníka hlasitě bučeli a při jakémkoliv kontaktu Mosquery s míčem jenom přidávali na decibelech.

I proto se nejspíše trenér Severočechů Pavel Hoftych rozhodnul svého svěřence předčasně vystřídat. Na tiskové konferenci po utkání ale zůstal klidný a k hanlivým urážkám se moc nevyjadřoval. „Měl dneska narozeniny, to je jedna věc. Zadruhé, měl obrovskou motivaci, protože minule proti Spartě nehrál. Měl tam v prvním poločase několik dobrých věcí, bohužel jsme nedokázali některé naše šance proměnit. Byl to zápas o prvním gólu, nebyl to zápas o Jhonu Mosquerovi,“ vracel se k utkání v Ďolíčku Pavel Hoftych, kterému naopak vršovičtí fanoušci tleskali a děkovali za tři roky strávené v roli hlavního trenéra Bohemians.

Mosquerův Liberec v zápase s Bohemians v druhém poločase několikrát propadl v obraně a nakonec odjel z prohrou 0:3. Severočeši tak zůstávají na šestém místě za pozicemi zajišťujícími postup do evropských pohárů.