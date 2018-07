Hazard do Realu, Rebić do Manchesteru United? O hvězdy mistrovství světa je zájem

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Luka Modrić nebo Harry Kane - všichni jmenovaní fotbalisté patřili na světovém šampionátu v Rusku k hlavním postavám turnaje. Nedá se však předpokládat, že by alespoň jeden z nich v létě přestoupil do jiného klubu. Jiná je situace u dalších hráčů, kteří se na šampionátu předvedli v dobrém světle. Třeba belgický kapitán Eden Hazard dost možná zamíří za novou výzvou. Moskva 7:30 17. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eden Hazard s bronzovou medailí ze světového šampionátu. | Foto: Toru Hanai | Zdroj: Reuters

Eden Hazard byl na světovém šampionátu jedním z klíčových hráčů úspěšného týmu Belgie. Sedmadvacetiletý reprezentační kapitán byl vyhlášený druhým nejlepším hráčem turnaje. V Rusku nastoupil do šesti zápasů, vstřelil tři branky a přidal dvě asistence.

Záložník londýnské Chelsea by podle britské BBC mohl ještě v létě přestoupit do Realu Madrid. Španělský klub shání náhradu za Portugalce Cristiana Ronalda, který odešel do Juventusu.

„Strávil jsem v Anglii šest let. Mistrovství světa se mi povedlo, nikdy nevíte, co se v budoucnu stane. Teď pojedu na dovolenou a pak se uvidí,“ přiživil samotný Hazard spekulace o přestupu po závěrečném utkání s Anglií.

Kromě hvězd typu Hazarda, Modriće nebo Mbappého na mistrovství zazářili i někteří dosud méně známý fotbalisté. Velmi dobré výkony podával třeba chorvatský křídelník Ante Rebić. Podle britského deníku Mirror by záložníka Frankfurtu rád koupil Manchester United.

„Vypadá to, že se o něj zajímá i Bayern Mnichov. Před pár lety přišel do Frankfurtu za dva miliony eur, myslím si, že teď je jeho cena tak 30 milionů. Je to komplexní hráč, velmi silný a umí oběma nohama. Je schopný vytvářet šance i dávat góly. Myslím si, že po světovém šampionátu přestoupí do velkého klubu,“ dodává bývalý německý reprezentant Dietmar Hamman.

Přestup do většího klubu může po mistrovství světa vyhlížet i anglický obránce Harry Maguire. Obránce Leicesteru vytvořil kvalitní obranou trojici se Stonesem a Walkerem. Jako bonus navíc svým gólem pomohl ve čtvrtfinále porazit Švédsko. Ještě před dvěma lety přitom Maguire hrál druhou anglickou ligu za Hull City.

„Před dvěma lety jsem kluky sledoval na mistrovství Evropy a najednou hraju na světovém šampionátu. Za dva roky je to pozoruhodný obrat,“ přiznává pětadvacetiletý obránce, o kterém britský deník Daily Mail píše jako o možné posile Manchesteru United.