Straka trenérem Salaha a spol.? Český kouč by mohl vést egyptskou reprezentaci, tvrdí tamní média

Mluvilo se o něm jako o největší hvězdě uplynulé sezony, podle některých byl jediným, kdo se dokázal vyrovnat výjimečnému Ronaldovi. Řeč je o Mohammedu Salahovi, kterého by prý mohl v příští sezoně vést český trenér. Server Btolat.com píše o tom, že jedním z kandidátů na uvolněný post kouče egyptské reprezentace je František Straka. Káhira 17:35 29. června 2018

Egypťané v základní skupině nezískali ani bod, když postupně prohráli s Uruguayí, Ruskem i Saúdskou Arábií. Neúspěch stál místo jejich dosavadního kouče Argentince Héctora Cúpera, a tak se hledá jeho náhrada. A jedním z kandidátů je prý i český trenér František Straka, který by se takové výzvě prý nebránil.

„Volali mi novináři z Egypta, že jsem jedním z kandidátů na post reprezentačního kouče a co bych na to říkal. Samozřejmě jsem byl potěšený, nesmírně si toho vážím. Kdybych tu šanci dostal, tak bych byl samozřejmě nesmírně rád,“ řekl František Straka ve vysílání Radiožurnálu.

Pro Straku by to nebylo úplně neznámé prostředí, v Egyptě už totiž dřív působil, byť ne v reprezentaci. Jako trenér vedl tamější klub Ismaily SC nebo třeba Smouha FC.

„Byla by to obrovská výzva, protože zkušenosti s egyptským fotbalem mám. Znám hráče, hodně o nich vím. Dokonce padly otázky, jak bych si představoval přestavbu týmu, protože ta tam musí přijít,“ řekl Straka.

Pokud by Egypťané Straku opravdu oslovili, museli by se nejdřív dohodnout v jeho současném působišti. Straka totiž vede libanonský klub Al Ansar, se kterým ho čeká příprava na novou sezonu po úspěšném minulém ročníku, v němž se klub umístil na 4. místě ligové tabulky.

„Je se na co těšit, už počítám dny. Vnímám, jak všichni z klubu chtějí jít nahoru, mají ty nejvyšší cíle. V minulé sezoně jsme myslím ukázali, že máme velice kvalitní tým, který akorát potřeboval správnou taktickou přípravu,“ řekl Straka.

Ani v případě, že by Straka na lavičku egyptského národního týmu usedl, by to nemuselo znamenat, že mezi jeho svěřenci bude i Mohamed Salah. Tomu se totiž nelíbilo, že byl před šampionátem využíván k propagandě čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem, kvůli čemuž hvězda Liverpoolu prý zvažovala i konec v národním dresu.