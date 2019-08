Děláme triviální a naivní chyby, povzdechl si trenér Sparty Jílek. Za Boleslav zářil třígólový Mešanovič

Fotbalisté Sparty prohráli v lize na hřišti Mladé Boleslavi. Přestože třikrát dokázali v zápase srovnat, nakonec podlehli domácím 3:4. Středočeši přitom postrádali zraněného útočníka Nikolaje Komličenka. Nejen fanouškům ale ukázali, že mají v zásobě další střelce – třeba bosenského kanonýra Murise Mešanoviče. Ten se do sítě letenského týmu trefil hned třikrát. Mladá Boleslav 7:16 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Sparty Václav Jílek. | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

„V dospělém fotbale už jsem nějaké hattricky dal, ale v první lize ještě ne. Zvlášť proti Spartě,“ zářil spokojeností po premiérovém ligovém hattricku Muris Mešanovič.

Mladoboleslavští fotbalisté třikrát přišli o vedení. Před vyprodaným hledištěm – na zápas přišlo 5000 fanoušků – si ale vítězství vzít nenechali.

„Svědčí to o tom, že má tým charakter a že jsme to silou vůle dokázali urvat do vítězného konce. Za to jsem strašně rád,“ doplnil pro Radiožurnál Mešanovič.

Výhru trefil v nastaveném čase střídající Lukáš Budínský. „Měli jsme únik po straně, běžel jsem naslepo a najednou tam byl balon…,“ říkal možná až příliš skromně střelec rozhodující branky nedělního večera.

Sparta se připravovala na Středočechy s Nikolajem Komličenkem, jenže ten kvůli šrámům z poháru nenastoupil. Boleslavští si navíc svůj klenot podle klubového vedení šetří na odvetu třetího předkola Evropské ligy proti rumunskému FCSB.

„Věděli jsme, v čem jsou nebezpeční. Bohužel, musíme se zlepšit, ale my jsme Sparta, takže se musíme v první řadě soustředit na náš způsob hry,“ uvědomoval si poprvé v základu Sparty hrající a také premiérově skórující Dávid Hancko.

Čtyři góly z pěti střel

Trenéra leteckého celku Václava Jílky mrzely opakující se chyby ve hře jeho týmu.

„Vytvořili jsme si dost brankových příležitostí, ale děláme triviální a naivní chyby v defenzivě. Soupeři tak stačí na čtyři góly pět střel, co jsem se díval,“ vypočítal trenér Sparty.

Sparta se po porážce propadla se sedmi body na sedmé místo tabulky. Mladoboleslavští poskočili s devítibodovým ziskem na patou příčku. Zápas v Teplicích ale mají ještě k dobru.

Fortuna liga | 5. kolo 9.8. FC Fastav Zlín - FK Teplice 1:0 10.8. FC Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 4:2 10.8. SK Sigma Olomouc - MFK Karviná 1:1 10.8. 1.FK Příbram - SK Dynamo Č. Budějovice 2:0 10.8. SK Slavia Praha - FC Slovan Liberec 1:0 11.8. FC Viktoria Plzeň - 1.FC Slovácko 0:2 11.8. FK Jablonec - SFC Opava 2:1 11.8. FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha 4:3

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 12. 8. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 5 4 1 0 8:1 13 2. Jablonec 5 3 1 1 11:4 10 3. Plzeň 5 3 1 1 8:6 10 4. Ostrava 5 3 0 2 9:6 9 5. Ml. Boleslav 4 3 0 1 9:7 9 6. Slovácko 5 3 0 2 5:8 9 7. Sparta 5 2 1 2 10:8 7 8. Příbram 5 2 1 2 6:7 7 9. Olomouc 5 2 1 2 4:5 7 10. Zlín 5 2 0 3 3:4 6 11. Opava 5 2 0 3 4:8 6 12. Č. Budějovice 5 1 2 2 5:6 5 13. Bohemians 1905 5 1 1 3 7:9 4 14. Teplice 4 1 1 2 3:7 4 15. Liberec 5 1 0 4 4:7 3 16. Karviná 5 0 2 3 4:7 2