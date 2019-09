Zápas v Edenu rozhodl neproměněnou penaltou Mešanovič. ‚Nenapadlo mě ho odvolat,‘ řekl trenér

Fotbalisté Slavie v 11. ligovém kole porazili Mladou Boleslav 1:0 a minimálně do nedělního večera mají v čele tabulky šestibodový náskok. K výhře Pražanů kromě domácích hráčů výrazně přispěl i mladoboleslavský Muris Mešanovič. Bosenský útočník, který ještě v lednu působil právě ve Slavii, totiž v nastaveném čase proti svému bývalému týmu neproměnil penaltu. Praha 12:45 29. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaný Muris Mešanovič | Zdroj: ČTK

Na tenhle zápas Muris Mešanovič asi dlouho nezapomene. Poprvé od přestupu ze Slavie se vrátil do Edenu a domácí fanoušci během utkání několikrát vyvolávali jeho jméno. Před penaltou v nastavení sice mladoboleslavský útočník musel poslouchat pískot, po tom, co míč poslal nad branku, ho ale slávisté vzápětí trochu škodolibě znovu oslavovali.

Sám smutný hrdina po utkání mezi novináře nepřišel, mluvit o klíčovém momentu tak nakonec museli jiní.

Slavia porazila díky gólu Olayinky Mladou Boleslav 1:0. Jablonec vyhrál ve Zlíně Číst článek

„Překvapilo nás, že šel Meši. Standa Tecl se Sukim (Tomáš Souček, pozn. red.) mi říkali, ať zůstanu stát, protože hráč v devadesáté minutě většinou kope doprostřed. Snažil jsem se ho vystát, naštěstí přestřelil a tři body zůstaly u nás,“ řekl Radiožurnálu gólman Slavie Ondřej Kolář, kterého těšilo, že proti penaltě nakonec ani nemusel zasahovat.

Vzhledem k průběhu zápasu a reakcím domácích fanoušků Mešanovič nebyl v jednoduché pozici, hostující trenér Jozef Weber ale o změně exekutora před penaltou neuvažoval.

„Odvolat od penalty hráče, který nám penaltou rozhodl zápas se Spartou je složité. Přiznám se, že mě to ani nenapadlo. V tomhle hráčům důvěřuji. Vzal si to Muris a dopadlo to, jak to dopadlo,“ litoval s trpkým úsměvem mladoboleslavský kouč.

Slávisté díky výhře v ligové tabulce znovu odskočili druhé Plzni na rozdíl šesti bodů a zároveň protáhli svou sérii neporazitelnosti už na 24 soutěžních zápasů.

Fortuna liga | 11. kolo 27.9. FK Teplice - Bohemians Praha 1905 1:0 28.9. SK Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko 2:2 28.9. FC Fastav Zlín - FK Jablonec 0:1 28.9. FC Slovan Liberec - SK Dynamo Č. Budějovice 28.9. FC Baník Ostrava - 1.FK Příbram 28.9. SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 1:0 29.9. MFK Karviná - SFC Opava 29.9. FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 29. 9. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 11 9 2 0 23:2 29 2. Plzeň 10 7 2 1 21:10 23 3. Jablonec 11 6 2 3 20:15 20 4. Ml. Boleslav 11 6 1 4 23:15 19 5. Olomouc 11 4 4 3 17:15 16 6. Ostrava 10 5 0 5 15:13 15 7. Slovácko 11 4 3 4 11:18 15 8. Sparta 10 4 2 4 18:17 14 9. Teplice 11 3 5 3 9:12 14 10. Bohemians 1905 11 3 3 5 14:19 12 11. Liberec 10 3 2 5 11:12 11 12. Karviná 10 2 4 4 10:9 10 13. Zlín 11 3 1 7 9:15 10 14. Příbram 10 3 1 6 11:19 10 15. Č. Budějovice 10 2 2 6 10:18 8 16. Opava 10 2 2 6 6:19 8