‚Museli bychom podat heroický výkon.‘ Plzeň bude v odvetě proti Rangers stahovat třígólové manko
Plzeňští fotbalisté se proti Rangers pokusí v domácí odvetě 3. předkola Ligy mistrů zvrátit úvodní prohru 0:3 ze Skotska. Západočeši ale vědí, že postup je hodně daleko.
„Historie sportu pamatuje určitě podobné otočky, které se blíží zázraku,“ přiznává trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek před odvetou třetího předkola Ligy mistrů.
Poslechněte si, jak přistupují k odvetě proti Rangers trenér Miroslav Koubek a obránce Sampson Dweh
„Museli bychom podat mimořádně kvalitní až heroický výkon. A všechny faktory by do sebe musely zapadnout. Je to velmi těžká mise, ale zázraky se v historii sportu staly,“ říká Koubek.
K postupu přes Glasgow Rangers do posledního předkola Ligy mistrů musí Západočeši poprvé v klubové historii dohnat v pohárové Evropě třígólovou ztrátu z prvního zápasu.
„Musíme zdvojnásobit naši intenzitu, naši kvalitu. Výkon musí být úplně jiný než před týdnem. V historii tohoto klubu se ještě nikdy nestalo, aby tohle otočil. Myslím, že to můžeme dokázat a zapsat naše jména do historie klubu,“ věří plzeňský obránce Sampson Dweh.
Letos už se spoluhráči zažil v pohárové Evropě dva obraty. V únoru v Evropské lize proti Ferencvárosi a před dvěma týdny v předchozím předkole Ligy mistrů proti Servette Ženeva. V obou případech ale úvodní duel Viktoria prohrála jen o gól.
Jistota evropských pohárů
Proti Glasgow Rangers ale zase může Západočechy uklidňovat alespoň to, že v případě vypadnutí z kvalifikace Ligy mistrů mají jistou hlavní fázi Evropské ligy.
„Řekl jsem jim ‚kluci, máte Evropu, tak si ten zápas běžte odpracovat a těšte se na něj, žádný stres. Nemějme v hlavě, že otáčíme na 4:0, a ono se potom bude hrát lépe‘,“ přiznává plzeňský trenér Koubek. „Pro tyto zápasy si dáváme určitě za úkol potěšit diváky a pokusit se vyhrát,“ dodává.
Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Viktorií Plzeň a Glasgow Rangers má výkup v 19 hodin a Radiožurnál Sport ji odvysílá v přímém přenosu.