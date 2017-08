Musíme být rychlejší na balónu a proměňovat šance, říká Čmovš před duelem se Skenderbeu

„Hlavní rozdíl byl v tom, jak jsme k tomu přistoupili – vlažně a podle toho to taky vypadalo,“ stěžoval si už po zápase s Olomoucí obránce Tomáš Fabián na laxní přístup. Ten ale musí Středočeši rychle vytěsnit, protože hrát budou o postup dál. Minulý týden porazili doma Skenderbeu Korče 2:1 a i teď by se pro klid fotbalové duše hodily další vstřelené branky.

„Musíme být rychlejší na balónu a proměňovat šance,“ říká Radiožurnálu další zadák Středočechů Pavel Čmovš a velmi rychle doplňuje další herní prvek, který je nutný pro zlepšení oproti poslednímu nepovedenému utkání.

Na střídačce o víkendu trenér Dušan Uhrin hodně křičel. A opakoval jeden pokyn stále dokola. Ten zněl: k sobě. Proč je to tak důležité, popisuje právě Čmovš.

„Celé mužstvo, když se natáhne, tak má problém. Byly tam pasáže, kdy jsme začali presovat ve dvou lidech, zbytek týmu zůstal stát a bylo to nekompaktní. Tím jsme si to dělali těžké. V záloze se to potom nedá odběhat. Měli jsme problém sebrat jakýkoliv balon a valilo se to na nás.“

„Sled utkání jde tak rychle, že nemáme čas, abychom něco natrénovali. Budeme se soustředit, abychom dobře zregenerovali a připravili se na čtvrteční utkání, kdy bude asi 40 stupňů,“ navazuje na Čmovše trenér Dušan Uhrin.

Zápas Mladé Boleslavi začne na horké půdě v Albánii na stadionu Skenderbeu Korče s kapacitou 12 000 míst ve 20 hodin a Středočeši mají výhodu v tom, že první duel vyhráli 2:1.