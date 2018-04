Musíme každý zápas vyhrát a doufat, že se to podaří, říká k boji o titul slávistický brankář Kolář

Fotbalisté Slavie ztratili na vedoucí Plzeň. Pražané totiž hráli v Liberci 0:0. Cestu za titulem si tak sami zkomplikovali. Na stadionu U Nisy tak zažívali především zklamání, protože do konce fotbalové ligy už zbývá jen pět kol a slávisté ztrácejí na plzeňskou Viktorii už sedm bodů. Liberec 19:44 23. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smutek slávistických fotbalistů | Zdroj: ČTK

„Jsme rádi, že jsme zápas neprohráli. Bod je ale málo, protože jsme chtěli stíhat Plzeň a to se nám nepodařilo. Musíme čekat, že Plzeň zaváhá dvakrát a my ji doma porazíme,“ říká pro Radiožurnál gólman Slavie Ondřej Kolář.

Pro zápas nemusel hledat motivaci. Až do zimy nepoznal prakticky jiný dres, než ten Slovanu, nyní je oporou Pražanů. Mužstvu z Edenu by rád pomohl v cestě na domácí vrchol Jenže lepší výchozí pozici do závěru ligy má Plzeň.

„Plzeň to má ve svých rukou. To záleží, jestli oni klopýtnou. My teď musíme každý zápas vyhrát a doufat, že se nám to podaří,“ věří Kolář.

Bodový výprodej pod Ještědem netěšil ani kapitána sešívaných Tomáše Součka.

„Určitě zklamání. Chtěli jsme vyhrát, protože jsme měli tu šanci dohnat trochu Plzeň, ale Liberec je kvalitní soupeř,“ uznává Souček.

Patnáct bodů ve hře

Slavia si velké šance pod Ještědem prakticky nevypracovala. S výjimkou prvního poločasu, kdy Josef Hušbauer trefil pouze tyč. V závěru hosté nevyužili ani přesilovku po vyloučení Matěje Pulkraba. Zkomplikovali si tak cestu za atakem mistrovského titulu.

„Myslím si, že celkově to nenapovědělo ani pro jeden ten tým. Myslím si, že oba jsou z toho výsledku zklamaný, protože pro oba je to komplikace do těch cílů, které mají,“ říká trenér Slavie Jindřich Trpiškovský.

„Hraje se pět kol a hraje se ještě o 15 bodů. To je hodně bodů, které je možné získat jak směrem nahoru, tak směrem dolů v tabulce. Stát se toho může hodně. Upínáme se k tomu, abychom ty zápasy zvládli co nejlépe,“ dodává Trpišovský.

V posledních pěti kolech se Slavia třikrát představí doma. Včetně přímé konfrontace s dosud vedoucí Plzní, na kterou aktuálně ztrácí sedm bodů.