‚Můžeme čerpat sebevědomí z výher v lize.‘ Slavia bude hrát s Anderlechtem o důležité body

„Nechceme takhle přemýšlet. Máme to ve svých rukách, musíme zvládnout tři zápasy a dostat se do jara. Je úplně jedno, jestli to bude z 22., nebo patnácté pozice,“ nechce trenér Jindřich Trpišovský myslet na to, že by slávisté skončili už ve skupině Evropské ligy.

Co bude Pražanům stačit k účasti v jarním play-off, není v novém formátu soutěže zatím jasné. Tři kola před koncem základní části ztrácejí na postupové příčky jediný bod. Kouč Slavie se teď soustředí primárně na čtvrteční souboj s Anderlechtem.

„Musíme to vzít tak, že hrajeme vyřazovací zápas, protože zbývající zápasy jsou až v lednu. Jediné, co teď můžeme udělat, je dát do toho všechno. Tím si vytvoříme výchozí pozici pro to, abychom pokračovali. Nic jiného si do hlavy nedáváme. Když už se to takhle vyvinulo, je důležité, abychom se dostali dál, a nepřemýšleli, z jaké je to pozice,“ dodává Trpišovský.

Po vítězství v Razgradu a remíze s Ajaxem si Pražané zkomplikovali cestu do vyřazovací části třemi porážkami v řadě. O gól prohráli v Bilbau, Frankfurtu i doma s Fenerbahce Istanbul.

Sebevědomí z ligy

„Můžeme čerpat sebevědomí z výher v lize, i když jsme vyhráli o gól. Z možných 54 bodů v lize jsme ztratili jenom čtyři. V Evropě jsme v každém zápase podali dobrý výkon, ale vždycky nám něco chybělo,“ říká brankář Antonín Kinský, který připomněl, že slávisté v minulém týdnu v nejvyšší domácí soutěži třikrát zvítězili o gól. Nejtěsnějším možným rozdílem naopak prohráli poslední tři duely v Evropské lize.

„Věřím, že když předvedeme komplexní výkon, dostaneme z toho, co chceme,“ dodává Kinský k utkání s dosud neporaženým soupeřem, kterému patří páté místo v tabulce Evropské ligy.

Zápas Slavie s Anderlechtem začne v 21 hodin a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport.