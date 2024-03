Mužstvo prošlo omlazením. Je dobře, že talentovaní hráči dostávají příležitost, těší Fouska

Čeští fotbalisté už jsou v Oslu, kde se chystají na páteční přípravný zápas proti domácímu Norsku. Národní tým po víc než čtrnácti letech povede trenér Ivan Hašek a debut v něm si bude moct připsat hned sedm hráčů. S předsedou české fotbalové asociace Petrem Fouskem mluvil o startu nové reprezentační éry reportér Lukáš Michalík. Oslo 17:54 21. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf českého fotbalu Petr Fousek | Zdroj: Profimedia

Šéf českého fotbalu Petr Fousek v pondělí přivítal nový realizační tým reprezentace v čele s Ivanem Haškem. Viděl jsem, že jste měl proslov k hráčům i trenérům, co jste jim řekl?

Bylo to vlastně první setkání celé reprezentace, takže bylo potřeba učinit důstojnosti a služnosti za dost a představit trenéra, realizační tým, přivítat nováčky v národním mužstvu a hlavně vytyčit cíl ze strany asociace.

Konkrétně chceme, abychom se na Euru pokusili o co nejlepší výsledek. Myslím, že jsme ve shodě s trenérem, že se pokusíme o postup ze skupiny, pak se uvidí co dál. A pochopitelně je to i určitým způsobem příprava na podzimní Ligu národů a na kvalifikaci na mistrovství světa. Takže toto jsme si při srazu řekli.

V národním týmu je pět úplných nováčků, dva hráči sice už v reprezentaci byli, ale ještě za ní nenastoupili. Jak vnímáte tu výraznou obměnu a omlazení kádru?

Musím ocenit to, že jsme s Ivanem Haškem nastavili to, po čem se volalo v minulosti. To znamená, že nominace byla diskutována v určitém, jak trenéři říkají, konsorciu, kde je samozřejmě hlavní trenér Hašek, jeho asistenti, trenér jednadvacítky Jan Suchopárek, šéftrenér mládeže Míra Beránek, technický ředitel Erik Brabec a já.

Pochopitelně poslední slovo má trenér, to je v pořádku. Bylo dobře, že to proběhlo. Mužstvo prochází určitým omlazením. Je dobře, že talentovaný hráči dostávají příležitost. Věřím, že chytnou šanci za pačesy a že se to projeví i na hře, protože kromě výsledků pochopitelně potřebujeme i dobrý herní projev.

První nominace trenéra Ivana Haška na přípravné zápasy v Norsku a proti Arménii. #ceskarepre



Kompletní informace https://t.co/6wPGWYWHAY pic.twitter.com/NdKwdtdYyg — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 15, 2024

Velké téma jsou hříšníci z Belmonda, kteří chybějí v nominaci na březnové přípravné zápasy. Konzultoval trenér Hašek své rozhodnutí i s vámi? A dal jste mu případně nějaké doporučení?

Konzultoval to se mnou, podpořil jsem jeho názor. Uvidíme, jak se to vyvine dál.

Jaký dojem na vás zatím dělá Ivan Hašek v nové roli?

Znám Ivana dlouho, usiloval jsem o to, aby se stal trenérem, takže jsem věděl, co chci. Neopomíjím to, že tady je část kritických pohledů, ať už z neznalosti nebo z nějakých jiných důvodů. Ivan pracuje s velkým nasazením, pochopitelně ale víme, jak to ve fotbale chodí, rozhodují výsledky. To znamená, že očekávám, že v Norsku a doma s Arménií uděláme dobré výsledky a předvedeme dobrou hru.