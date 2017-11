'Myslel jsem si, že je to legrace,' říká Frýdek o nominaci. V národním týmu je po jediném zápase

„Vůbec jsem s tím nepočítal. Nejdřív jsem si myslel, že to je legrace, ale pak jsem slyšel pana Šetrleho v telefonu. Na druhou stranu mě to velice potěšilo, jsem nesmírně vděčný, že tu můžu být,“ řekl podle Radiožurnálu Martin Frýdek před odletem České reprezentace do Kataru.

25letý fotbalista více než měsíc nenastoupil do soutěžního zápasu za Spartu, až minulou neděli se vrátil do základní sestavy ve Zlíně. O den později přišla ve várce dodatečných reprezentačních nominací pozvánka do národního týmu.

„Dlouho jsem u něj váhal, ale když jsem si promítal případné další možnosti, tak nakonec padla volba na něj,“ vysvětloval možná překvapivou volbu novinářům kouč národního mužstva Karel Jarolím.

Jeho dlouhá pauza v prvním týmu Sparty neměla příčinu ve zdravotním stavu. Důrazný krajní obránce či záložník byl „vždy stoprocentně připravený.“ Na zlínské Letné ho znovu kouč Stramaccioni vytáhl do sestavy a Frýdek patřil k nejlepším hráčům v rudém, na vítězství to ale nestačilo.

„Na šanci jsem čekal měsíc a půl a dostal jsem ji. Doufám, že jsem se jí ujal dobře a dostanu další. Ale to záleží na trenérovi, nechci za něj rozhodovat,“ řekl.

Po remíze ve Zlíně je Sparta pátá, ztráta na vedoucí Plzeň činí už hrozivých 17 bodů. „Je na nás vidět, že si tolik nerozumíme na hřišti. Zlepšuje se to, ale nevím, v čem je největší překážka. Doufám, že to bude lepší, že nám budou šlapat výsledky i hra,“ přemýšlí Martin Frýdek.