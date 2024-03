Na domácí půdě urveme postup. Teď se soustředíme na zápas se Spartou, říká po remíze v Ženevě Koubek

Gól nedali, ale ani nedostali. Fotbalisté Plzně remizovali na hřišti Servette 0:0. Západočeši si tak do odvety osmifinále Evropské konferenční ligy vezou ze Ženevy nadějný výsledek. Ženeva 15:43 8. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňký trenér Miroslav Koubek udílí pokyny svým svěřencům v zápase Evropské konferenční ligy proti Servette FC | Foto: Salvatore Di Nolfi | Zdroj: ČTK / AP

„Doma jsme hodně silní, takže do toho půjdeme naplno, to si můžou být všichni jistí,“ slíbil trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek po bezbrankové remíze na hřišti Servette.

„Podali jsme vynikající výkon v defenzivě, snad to v odvetě ještě umocníme zlepšenou ofenzivou a věříme, že jsme doma schopní utkání zvládnout,“ řekl plzeňský šéf střídačky.

Souboj obran

Pomoct by k tomu mohl i návrat klíčového záložníka Pavla Šulce, který v Ženevě chyběl kvůli karetnímu trestu. „Bylo to náročné utkání a hodně o běhání. Věděli jsme, že soupeř je stejně jako my poctivé a organizované mužstvo,“ prohlásil plzeňský záložník Lukáš Červ, který byl při své premiéře v evropských pohárech častým cílem nedovolených zákroků od domácích hráčů.

„Byl to masakr. Hráli taktikou, že pokud byla jakákoliv akce v zárodku, tak ji přerušili taktickým faulem. Nebylo to ale nic zákeřného,“ dodal záložník Červ.

Plzeň po páté v řadě v Evropské konferenční lize neinkasovala a příští týden bude v domácí odvetě usilovat o historický postup do čtvrtfinále. Ještě předtím ale v neděli nastoupí v lize proti Spartě.

„Nekalkulujeme s ničím. Nejdřív odehrajeme naplno zápas se Spartou, pak budeme mít čtyři dny do odvety. Nastoupí hráči, kterým prostě dáme šanci,“ řekl plzeňský trenér Miroslav Koubek.

OHLASY ️



,,Bylo to velmi náročné utkání, na konci už jsem toho měl plné kecky,” říká po svém prvním zápase v evropských pohárech záložník Lukáš Červ ️



CELÝ ROZHOVOR ▶️ https://t.co/8Zz9xty8x6 pic.twitter.com/gN2Gb9Cr2o — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) March 8, 2024