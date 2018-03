Na EURO může z mládežnický reprezentací postoupit už jen '21', usilovat o to bude proti Řecku

Ještě před víkendem měly šanci postoupit na fotbalové mistrovství Evropy hned tři české mládežnické výběry. Po sobotě už je ale jasné, že se o postup na EURO porve pouze nejstarší z nich. Zatímco jednadvacítka výhrou nad Chorvatskem ještě vykřesala postupovou naději, reprezentanti do 17 a 19 let budou hrát v posledních duelech kvalifikace už jen o svoji vlastní čest. Praha 18:26 25. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká fotbalová reprezentace do 21 let | Zdroj: ČTK

„Jsme samozřejmě zklamaný, protože jsme to nezvládli. Chtěli jsme vyhrát a vybojovat si tu možnost hrát poslední zápas s Itálií o postup,“ neskrýval trenér reprezentační devatenáctky Luboš Kozel po sobotním zápase s Řeckem zklamání.

Jeho svěřenci porážkou 2:3 přišli o šanci podívat se na červencové EURO do Finska. Postup ze závěrečné skupinové fáze kvalifikace, kterou hostí Itálie, pro ně přitom nereálný nebyl.

Jenže v úvodním zápase Češi i kvůli zahozené penaltě jen remizovali s Polskem 0:0. V duelu s Řeckem pak museli od začátku dotahovat těsný náskok, přesto nadále věřili v obrat, což pro web fotbalové asociace okomentoval i kouč Kozel.

„Střídání o poločase, si myslím, že naší hře hodně pomohlo a začátek druhé půle byl velmi dobrý. Bohužel jsme zase z rohu inkasovali my. Nepoložilo nás to a dokázali jsme si taky vytvořit šance. Nakonec Žitný dokázal vyrovnat na 2:2. Věřili jsme v tom závěru, kdy soupeř taky musel hrát vabank, že by nám to mohlo vyhovovat. Bohužel minutu po vstřeleném gólu jsme inkasovali potřetí a to se ukázalo jako rozhodující,“ popisuje Kozel.

Před posledním duelem s Itálií je devatenáctka na posledním místě skupiny a postup si nezajistí ani případnou úterní výhrou nad domácím týmem.

Výběr do 17 let bez šance na postup

Stejně je na tom i česká sedmnáctka, která v závěrečné fázi kvalifikace nevyužila domácí prostředí a v Olomouci prohrála oba dosavadní duely. Srbsku i Španělsku podlehli Češi shodně 0:2. Především zápas se Španělskem rozhodla větší kvalita, která byla podle trenéra Radka Bejbla jednoznačně na straně soupeře.

„My jsme o té kvalitě věděli. Hráli typický španělský fotbal, tak jak ho praktikují týmy i národní mužstva. Myslím si, že z hlediska technických a pohybových dovedností to byl náš nejlepší soupeř, se kterým jsme se utkali,“ hodnotí kvalitu Španělů Bejbl.

Naděje pro '21'

Z českých mládežnických výběrů tak drží pomyslný postupový prapor už jen tým, který měl před víkendem paradoxně nejhorší výchozí pozici.

Fotbaloví reprezentanti do 21 let ale po výborném výkonu v Karviné udolali favority skupiny Chorvaty a na třetím místě stále můžou doufat v postup na EURO. Kouč lvíčat Vítězslav Lavička přesto před úterním duelem v Řecku zůstává nohama na zemi.

„Podařil se kus dobré práce, ale kroťme nějakou přehnanou euforii, protože jsme si moc dobře vědomi toho, že Řecko jede tou kvalifikační skupinou velmi dobře. Čeká nás určitě další náročný zápas. My jsme tam měli Martina Svědíka, který byl prohlédnout zápas Řecka proti San Marinu a řekne nám ty nejčerstvější informace o soupeři,“ dodává Lavička.

Právě Řecko totiž vede před Chorvatskem a Českem celou kvalifikační skupinu. Jestli lvíčata na vedoucí tým vyzrají, bude jasné v úterý.