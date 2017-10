Na ligu zadarmo, na reprezentaci za 13 korun. V Ázerbájdžánu za vstupenky na fotbal ušetří

S jedním manatem v kapse rozhodně není člověk za boháče. Za tuhle bankovku si v centru pořídí jenom sladkou tyčinku nebo malou baklavu. Za kebab nebo jiné teplé jídlo v Baku utratí mnohonásobně víc.

Pokud tohle oželí, bude sice s prázdným žaludkem ale za to na reprezentačním fotbale. Ve čtvrtek večer se dostane na luxusní olympijský stadion v přepočtu za nějakých 13 korun.

„Ano, jeden manat. Zhruba půl eura. To víte, už není šance na postup. Navíc fanoušci v Ázerbájdžánu milují Karabach. Každý rok hraje evropské poháry, na Ligu mistrů jich sem přijde klidně šedesát tisíc,“ vysvětluje pro Radiožurnál Elsavar Mammadov, jeden z místních. Ale ani na lásce k týmu Karabach se tu pořadatelé nesnaží vydělat.

„Na ázerbájdžánskou ligu? Nemáme lístky, ty nepotřebujete,“ dodává Elsevar. Jinými slovy, na ligový fotbal se v téhle zemi chodí úplně zadarmo.

Někdo si pak může představit situaci, jak na českých stadionech odmontovávají turnikety. Kdepak, to se nestane, a tak může fanoušek jen závidět, že se i na dnešní duel dostanou místní za cenu žvýkaček.

„Je to asi dáno tím, že chtějí přitáhnout lidi do ochozů. Já to slyším poprvé, protože zatím mám spoustu jiných starostí, než pátrat po tom kolik stojí lístek. Asi je to pro lidi příjemné. Myslím si, že v tom případě jich může přijít daleko víc,“ myslí si reprezentační trenér Karel Jarolím.

Jenže zase tolik jednomanatových bankovek do pokladny nepřibyde. Stadion se skoro 70 tisíci sedaček bude zaplněný maximálně z jedné čtvrtiny. Utkání Ázerbájdžán Česká republika začne v 18 hodin středoevropského času. Radiožurnál bude o jeho průběhu informovat v reportážních vstupech.