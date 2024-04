Na oslavy titulu bude čas po sezoně. Leverkusen cítí šanci na úspěch i v Evropské lize, myslí si Kadlec

Bayer Leverkusen v neděli porazil 5:0 Brémy a získal první německý titul ve stodvacetileté historii klubu, navíc ukončil jedenáctiletou nadvládu Bayernu Mnichov. Přímo na stadionu úvodní oslavy tradičního celku sledoval i jeho bývalý hráč Michal Kadlec. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznává, že oslavy prožívá více jako hráč než divák. Zdůrazňuje také výjimečnost trenéra Xabiho Alonsa. Leverkusen 13:16 15. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Michal Kadlec v dresu Leverkusenu z roku 2012 (archivní foto) | Foto: Karl-Josef Hildenbrand | Zdroj: Profimedia

Michale, to byla v neděli divočina, co se dělo po závěrečném hvizdu, ne?

Čekání na titul už bylo hodně dlouhé. Přišlo mi to jak v Turecku. Nevydrželi a už dvakrát byli na hřišti ještě než zápas skončil. Úspěch to byl obrovský, ale radši bych byl na hřišti. Já když tehdy hrál v Leverkusenu, tak se nám to bohužel nepodařilo. Klobouk dolů, že se to nyní podařilo třem českým hráčům v čele s trenérem Xabim Alonsem. Včera šlo o mimořádný den pro Leverkusen.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak fotbalista Michal Kadlec slavil premiérový zisk bundesligového titulu Leverkusenu

Co jste prožíval na tribuně?

Byl jsem v Leverkusenu vůbec poprvé na novinářské tribuně. Bylo to hodně nahoře, odkud je krásně vidět. Prožíval jsem to nějak normálně, protože toho už mám za sebou opravdu hodně. Samozřejmě je lepší, když hrajete a jste v tom, než se jen dívat. Klukům jsem to hodně přál, protože tam mám hodně přátel. Oslavovalo se i v mixzóně. Jedinou kaňkou bylo, že Matěj Kovář, který ještě neumí tolik německy, tak donesl místo alkoholického pivo nealkoholické. Jinak bylo ale vidět, že z celého klubu spadlo to označení, že jsou věčně druzí.

Rozhodně ale není konec a v sezoně můžou získat víc trofejí. Ve čtvrtek je čeká další zápas. Oslavy se asi budou nějak krotit. U fanoušků tam ne, to ani nechci vědět, co všechno včera dělali. Hráči a klub to oslaví až po konci sezony.

Jak zisk titulu prožívala česká trojice Patrik Schick, Adam Hložek a Matěj Kovář? Titul v německé lize totiž moc tuzemských hráčů nemá.

Je to asi po patnácti letech, kdy český hráč získal v Německu titul. Naposledy se to povedlo Honzovi Šimůnkovi za Wolfsburg. Kluci si to uvědomí později. Nyní po zápase určitě byli šťastní, ale u Patrika Schicka bylo vidět, že by byl radši, kdyby hrál hned od začátku. Matěj Kovář to asi nečekal a u Adama Hložka bylo vidět zklamání, že je zraněný a nemůže se dostat na hřiště.

Rozhovory po zápase byly ale uvolněné a přátelské. Když jsem se bavil s Patrikem, tak říkal, že probíhal normální den. I když při zápase jsem viděl, že v prvním poločase na nich trochu ležela deka. Po druhém gólu už to byla oslava fotbalu. Jinak čas na oslavu bude až po konci sezony, protože je čeká výzva v Evropské lize i Německém poháru.

Konec jedenáctileté nadvlády Bayernu Mnichov. Leverkusen je poprvé v historii mistrem Bundesligy Číst článek

Je z pohledu fotbalisty správné, že fanoušci už titul slaví velmi divoce?

Z pohledu fotbalisty to neovlivníte. Každý slaví jinak. Někdo slaví s rodinou, jiný musí zajít do města na pivo. Ať každý slaví podle svého gusta, ale důležité je, co pak hráči předvedou ve čtvrtek na hřišti. Mají určitě nějaký čas na regeneraci. Trenér Xabi Alonso navíc sestavu docela promíchal. Lehká oslava určitě proběhne i u trenéra. Říká se o něm, že je spíše zdrženlivý, ale tentokrát na stadionu vyřvával s fanoušky. Leverkusen má hlavy nahoře a od úterý už se bude soustředit na souboj proti West Hamu a na Německý pohár.

Jak jste slavil?

Věděl jsem, že budu mít rozhovor v Radiožurnálu, tak jsem šel raději spát. (smích) Celý den jsem někde cestoval, takže jsem si po zápase dal pivko na hotelu. Vždy je lepší slavit, když jste přímým aktérem než jako divák. Nic velkého to nebylo, pořádné oslavy to už mám asi za sebou.

Taktika je vítězná, říká Schick o trenérovi Leverkusenu Alonsovi. Je na nás náročný, dodává Číst článek

Dovolí vám zdravotní stav vrátit se ještě v aktuální sezoně na fotbalové trávníky?

Dělám pro to maximum, ale Achillova šlacha mi to zatím nedovolí. Byl to i jeden z důvodů, proč jet do Německa, protože jdu na kontrolu k doktorovi specialistovi. Uvidím, co mi řekne, protože při běhání pořád ta reakce není dobrá. Určitě bych se ale ještě chtěl do závěru sezony zapojit a pomoci klukům. Radši bych ještě hrál a byl na hřišti, ale zdraví neporučíme.

Jedná se jen o výstřelek do tmy, nebo uvidíme nový dominantní celek, který může konkurovat Bayernu Mnichov?

Leverkusen vždy patřil do špičky německé ligy. Bude záležet na tom, jaký zůstane v klubu kádr po sezoně. Většinou to bylo tak, že pokud vyhrál ligu někdo jiný než Bayern Mnichov, tak právě Bayern nejlepší hráče z týmu vykoupil a oslabil konkurenty. Jsem zvědavý, jak to dopadne tentokrát. Každý by si asi přál, aby Leverkusen hrál takhle dobře i dál. Kouč Xabi Alonso zůstává, což málokdo čekal, když končí tolik trenérů ve světě. Leverkusenu přeji úspěch.