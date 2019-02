Na Spartu s Dočkalem se nepískalo. ‚Tým si podporu zasloužil,‘ prohlásil staronový kapitán

S Bořkem Dočkalem jako by se na Letnou vrátila dobrá nálada. Kapitán reprezentace po svém comebacku z Číny poprvé nastoupil za fotbalovou Spartu a pomohl jí k ligové výhře nad Ostravou 3:2. V přímém souboji o třetí místo nahrál na vítězný gól. Praha 7:40 25. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bořek Dočkal opět v dresu Sparty | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Bořek Dočkal nastoupil po více než třech měsících k soutěžnímu zápasu. Rovnou do základní sestavy Sparty v přímém souboji o třetí místo s Baníkem. Mohla to být ještě lepší premiéra, ale už v sedmé minutě trefil Bořek Dočkal jen tyč.

Sparta uhájila Letnou. V ligovém šlágru porazila Baník 3:2 a posunula se na třetí místo Číst článek

„Asi by to bylo ještě příjemnější, kdyby to bylo s gólovou tečkou, ale jinak si myslím, že jsme zápas zvládli dobře. Potřebovali jsme udělat krok dopředu a dostat se před ně, to bylo to nejdůležitější. Navíc jsme chtěli udělat posun vpřed v herním projevu. A oba tyto body se podle mě povedly,“ řekl po zápase Bořek Dočkal.

Povedený zápas zažili Letenští možná i proto, že tentokrát fanoušci na sparťany vůbec nepískali a neskandovali „Ščasný ven“ směrem k letenskému trenérovi, jako by je zklidnila právě Dočkalova obnovená premiéra.

„Mohlo to mít pozitivní efekt, že se lidi soustředili na jiné věci. Ale nebylo by úplně fér svádět to na moji přítomnost. Tým si za svůj výkon zasloužil podporu od fanoušků, ať už jsem byl na hřišti, nebo ne,“ prohlásil staronový kapitán Sparty.

Ščasný: Dočkal je lídr

Spokojený byl i trenér. „Věděli jsme, proč ho děláme. Říkal jsem, že vím, co od něj mohu čekat a on to naplnil. Dneska ale podali výborný výkon všichni hráči, bez toho by to nešlo. Dočkal je lídr, dokáže tomu dát myšlenku a hráče zklidnit,“ pochválil navrátilce do sestavy Zdeněk Ščasný.

Pražané teď v přímém souboji uhájili třetí místo tabulky, ale to není příčka, kvůli které 30letý záložník do Sparty přišel.

„Cíl a přání nás všech je, aby se Sparta vrátila na nejvyšší pozice. Vyhrávat tituly a být vidět v Evropě. K tomu je ale potřeba dělat postupné kroky. Je tu spousta mladých kluků a s každým vyhraným zápasem a dobrým výkonem bude stoupat sebevědomí,“ věří Bořek Dočkal.

Po výhře nad Baníkem 3:2 je Sparta v tabulce o tři body třetí. Na Plzeň ale ztrácí 8 a na Slavii dokonce 11 bodů. Oba vedoucí týmy tabulky navíc své zápasy 22. kola zatím neodehrály.

Spartu i s Bořkem Dočkalem čeká další zápas v sobotu, kdy se představí v Liberci, který se pohybuje na hraně elitní šestky.

Fortuna liga | 22. kolo 22.2. FC Slovan Liberec - FK Dukla Praha 2:0 23.2. FC Fastav Zlín - Bohemians Praha 1905 0:2 23.2. SK Sigma Olomouc - 1.FK Příbram 2:0 23.2. MFK Karviná - FK Teplice 1:1 23.2. FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 1:0 24.2. AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava 3:2 25.2. SFC Opava - FC Viktoria Plzeň 25.2. SK Slavia Praha - 1.FC Slovácko

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 25. 2. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 21 17 1 3 50:18 52 2. Plzeň 21 15 4 2 32:16 49 3. Sparta 22 12 5 5 37:20 41 4. Ostrava 22 11 5 6 30:20 38 5. Jablonec 22 11 4 7 42:22 37 6. Liberec 22 8 7 7 24:19 31 7. Zlín 22 9 3 10 27:28 30 8. Ml. Boleslav 22 8 5 9 40:37 29 9. Slovácko 21 9 0 12 24:31 27 10. Teplice 22 7 5 10 22:30 26 11. Opava 21 7 4 10 29:33 25 12. Olomouc 22 7 4 11 21:34 25 13. Příbram 22 6 5 11 27:51 23 14. Bohemians 1905 22 5 7 10 20:29 22 15. Karviná 22 4 5 13 26:41 17 16. Dukla Praha 22 4 4 14 18:40 16