Na Velkou pardubickou přijedou tři francouzští favorité. Mají velkou šanci, věří Váňa i Bartoš

Od roku 1995 se na počest vítězů Velké pardubické hraje jen česká hymna, to se ale v neděli může změnit. Do slavného překážkového dostihu vyrazí tři koně z Francie, kteří se podle svých dosavadních výsledků nepřijedou jen zúčastnit, jak tomu v posledních letech u zahraničních účastníků často bývalo. Pardubice 14:11 6. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 123. Velká pardubická | Foto: Filip Jandourek

„Francouzští koně budou hodně nebezpeční. Mnohem víc, než když přijede anglický kůň,“ očekává podle Radiožurnálu dvojnásobný vítěz Velké pardubické Josef Bartoš, že to v neděli budou mít domácí koně hodně složité.

Barboře Málkové zranění ukončila kariéru, favorita Velké pardubické pojede 'smolař' Stromský Číst článek

Francouzi aktuálně patří mezi světovou špičku a trenér Guillaume Macaire znamená pro tamní dostihy něco jako v Česku Josef Váňa. A právě Macaire přiveze dva koně.

Na tom papírově lepším bude navíc sedět čtyřnásobný vítěz Velké pardubické Jan Faltejsek, který mu dal přednost před loňským šampionem Charme Lookem

„Slyšel jsem, že když Honaa Faltejsek u pana Macaireho pracoval, tak už tenkrát, když měl kůň asi pět let, říkal, že je to kůň do Velké pardubické. Byl by hloupý, kdyby si na něj nesednul, má větší šanci vyhrát s ním Velkou pardubickou, než z loňským vítězem,“ potvrzuje Josef Váňa, že kůň Virtus d´Estruval patří k největším favoritům.

Další Macairův svěřenec Songe d´Estruval pak podle Josefa Bartoše pojede Velkou pardubickou spíš z taktických důvodů. „Malinko mám dojem, že tam budu proto, aby Charme Look nešel v pohodě vepředu. Francouz bude tlačit na tempo a zlobit ho.“

Třetím Francouzem v závodě pak bude Urgent de Gregaine, který by podle bookmakerů měl být v neděli také hodně vysoko.

Peníze by měly zůstat doma, míní Růžičková

I když se se silnými cizinci výrazně zvedla konkurence žokej Bartoš i dostihová legenda Váňa jsou rádi, že se díky nim ještě zvedne prestiž Velké pardubické zahraničí.

Jiný názor má ale trenérka Martina Růžičková. „Strašně se bojím. Jsem taková přízemní a říkám si, že je to naše Velká pardubická a oni ať si běhají doma. Vyhrát je něco neskutečného a stáje tady nejsou bohaté, takže když je šance vydělat nějakou korunu, mělo by to zůstávat v Čechách. Tím jsem asi někoho pěkně naštvala,“ přibližuje svůj pohled na start silných koní ze zahraničí ve Velké pardubické.

Martina Růžičková v neděli pošle a start právě favorizovaného Charme Looka. Posledním vítězným cizincem slavného dostihu byl před 22 lety britský It´s a Snip.