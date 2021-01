I mě výsledky ankety překvapily, reaguje Hnilička na kritiku průzkumu atraktivity sportů v Česku

Výsledky průzkumu atraktivity jednotlivých sportů, které zveřejnila Národní sportovní agentura před týdnem, vyvolaly vlnu kritiky zejména velkých sportů. Například fotbal, který má zdaleka největší členskou základnu u nás, se ve výsledcích ankety divácké atraktivity umístil až na osmém místě. Z hlediska aktivního provozování byl dokonce až na 17. místě, daleko za bowlingem a kuželkami. Praha 10:18 20. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (za ANO). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Národní sportovní agentura reaguje na negativní ohlasy k průzkumu o populárnosti jednotlivých sportů. Národní rada pro sport, chce po NSA výrazné doplnění průzkumu.

„Výsledky výzkumu jsou, z pohledu Fotbalové asociace, minimálně řečeno zarážející,“ reagoval na výsledky mluvčí Fotbalové asociace Michal Jurman.

To majitel Oktagonu, tedy největšího promotéra MMA v Česku Ondřej Novotný, si nebral servítky vůbec.

„Myslím si, že je to paskvil, který nikdo nedomyslel. Asi to myslel dobře, ale nedomyslel to,“ prohlásil Novotný.

Vlnu kritiky nejprve Národní sportovní agentura nechtěla přijmout, pod sílícím tlakem ale reagovala.

„Zvedlo to velkou míru nevole, i mě ty výsledky ankety překvapily. Tak jsem svolal Národní radu pro sport, která sportovní prostředí zastřešuje, a to, co zaznělo od jejich členů, se vesměs opakovalo, že byla spokojenost s tím, že průzkum byl do hodnotícího modelu zařazen. Bylo tam několik podnětů na úpravu průzkumu, stejného charakteru, ale více do hloubky, což já za sebe můžu říct, že maximálně zohledním,“ říká předseda Národní sportovní agentury a poslanec za ANO Milan Hnilička.

Průzkum bude hlubší

Znamená to tedy, že průzkum se bude předělávat, nebo lépe řečeno, doplňovat.

V tom původním totiž 5000 respondentů odpovídalo pouze na dvě otázky. U každé otázky museli dotazovaní vybrat své divácky oblíbené sporty, nebo ty, které jsou atraktivní pro aktivní provozování ze seznamu 105 odvětví.

Důvod doplnění je nasnadě. Výsledky průzkumu totiž ovlivní výši státní dotace.

„Jenom k určité malé části jsou dotace, protože pro mě jsou důležitá tvrdá data, jakou jsou počty sportovců, trenérů, rozhodčích a soutěžích. U kritéria výzkumu se udělá maximum toho, aby byla ještě o něco hlubší,“ doplňuje Hnilička.

Jde o to, aby výsledky doplněného průzkumu byly co nejdříve. V těchto dnech se začnou vyhodnocovat žádosti jednotlivých sportovních svazů o dotace na letošní rok.

„Hledáme cestu, jak to udělat tak, aby se dotace nezdržely. Program pro svazy končí 22. ledna, takže to řešíme, jak to udělat, aby byl co nejrychleji vyhodnocen a zároveň vyplacen.“ ujistil Milan Hnilička.