Naše hra se zvedla a dostavují se výsledky, říká boleslavský Čermák po výhře na hřišti Plzně

„Ať stále vítězí Viktoria…“ zní plzeňskými Štruncovými sady po každém zápase klubová hymna, ať už to s Viktoriány dopadne jakkoliv. Jenže ti se před vlastními fanoušky trápí. A co hůř, ani moc netuší, co je vlastně špatně.

„Mám pocit, že nám předtím všechno vycházelo, teďka už ne. Není to tak, že se nedaří jednomu z nás, ale nedaří se pěti lidem. A jakmile vypadne pět lidí z deseti, tak už máme samozřejmě problém,“ říká obránce Tomáš Hájek.

Jablonec je na jaře stále stoprocentní, Plzeň doma podlehla Mladé Boleslavi Číst článek

Hájek zároveň odmítá, že by jeho týmu scházela koncentrace nebo vůle vyhrát. To Středočeši zažívají pravý opak. Pod novým trenérem Jozefe Weberem jim postupně roste sebevědomí. A pomohl i jiný herní styl, všímá si autor první mladoboleslavské branky v plzeňské síti Petr Čermák.

„Hrajeme vysoký presink, nenecháváme soupeře rozehrát a hodně napadáme. Myslím, že jsme kompaktnější, víc vytlačujeme obranu. Dostavují se výsledky a zvedla se hra. Tak jen tak dál, ať jsme v tabulce výš a nemáme do posledního kola starosti o záchranu,“ říká Čermák.

Plzeňská Viktoria sice o záchranu bojovat nebude, ale jarními výsledky si začíná komplikovat cestu k mistrovskému titulu, která se zdála po podzimu jako pouhá formalita. Na jaře už v pěti ligových zápasech poztrácela deset bodů.

„Na nás žádný tlak není. Boleslav hraje o záchranu, my jsme si prostě chtěli udržet náskok, co máme, ale první poločas se nedá ani hodnotit, druhý už byl o něco lepší. Ale vůbec nevím, čím to je,“ uzavírá plzeňský obránce Tomáš Hájek.