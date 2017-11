Nastoupili proti dvěma vedoucím týmům ligy a neuspěli. Slovácko nestačilo na Plzeň, Zlín na Olomouc

Fotbalisté Zlína a Slovácka měli před 14. prvoligovým kolem těžký úkol. Uspět proti Plzni a Olomouci, tedy proti prvnímu a druhému týmu tabulky. V obou případech se z bodů radoval nakonec jen favorit a oba poražené týmy se tak podílely na úspěšných sériích svých soupeřů. Uherské Hradiště/Olomouc 8:57 20. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Slovácka Milan Heča | Foto: ČTK, Radek Petrášek

Po vítězství 2:0 nad Zlínem prodloužili olomoučtí fotbalisté sérii neporazitelnosti na jedenáct duelů, ještě k hodnotnějšímu kousku ale gratulovali po utkání soupeři hráči Slovácka. Plzeň je na jejich stadionu porazila 4:1 a vyrovnala tak vlastní rekord 16 výher v řadě.

Brankář domácích Milan Heča ale kroutil po zápase hlavou z jiného důvodu. „Hrajeme docela dobře, bohužel je to stále tak od šestnáctky, tam se rozhoduje. Na tom musíme zapracovat. Máme to asi v hlavách, musíme to z nich dostat pryč. Na tréninku šlapeme dobře. V zápase nám chybí trochu štěstí. Nevím, čím to je.“

Co ovšem opora předposledního týmu HET ligy věděla zcela jistě, je, že tentokrát Slovácko nastoupilo proti rozdílné Víktorii, než té, kterou nedávno vyřadilo z domácího poháru. „To byla úplně jiná Plzeň. Bylo tam osm jiných hráčů. Samozřejmě, že všichni hráči, kteří v Plzni jsou, mají kvalitu. Jestli k tomu oni přistoupili jinak, to bych nechtěl hodnotit.“

O moc lepší náladu než Milan Heča neměl v sobotu ani zlínský záložník Petr Jiráček. Fastav z posledních osmi ligových zápasů vyhrál v lize jediný. „Vůbec nemáme takovou tu lehkost, nedostáváme se lehce k šancím. Když už se přes šestnáctku dostaneme, tak nám chybí finální fáze, nějaká pořádná střela nebo nějaká šance. Na tom asi budeme muset zapracovat, aby se to nějakým způsobem zlepšilo a nebylo to takové upachtěné a upracované, jako v posledním zápase.“

Ten byl pro Zlín i relativně domácí, byť se hrál na Hané. Svěřenci trenéra Bohumila Páníka na něm nastupují k duelům Evropské ligy, do které ale teď z 10. místa v tabulce mají hodně daleko.

