Nechat Baník dvakrát vyrovnat byla kravina, zlobí se gólman Bičík. Protestující fanoušky chápe

Z Ostravy do Prahy je to skoro 400 kilometrů a tuhle dlouhou cestu absolvovali fotbalisté ostravského Baníku za posledních pět dní celkem dvakrát tam a zpět. Zatímco ve středu se ale z hlavního města vraceli na sever Moravy s vítěznou náladou, když v domácím poháru vyřadili Spartu, tak v neděli po dalším zápase na Letné příliš spokojení nebyli. A to i přesto, že se na sparťanském stadionu cítili skoro jako doma. Praha 7:45 30. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První vyrovnání Baníku zařídil Milan Baroš | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Část sparťanských fanoušků nedělní utkání s Baníkem kvůli nepřesvědčivým výsledkům bojkotovala a tak hráči po celý zápas slyšeli hlavně ostravské příznivce, přestože část z nich se kvůli vichřici do Prahy ani nedostala.

„Hodně jich nepřijelo, zůstali ve vlacích. Chtěli jsme pro ně bodovat, bohužel to nevyšlo, ale doufám, že jim uděláme radost příští sobotu,“ mrzelo ostravského kapitána Milana Baroše.

Sparta oplatila Baníku středeční porážku, výhru v přesilovce trefil Štetina Číst článek

Sparta i přes neobvyklou atmosféru v zápase dvakrát vedla, na góly Šurala a Zahustela ovšem hosté dokázali odpovědět.

„Předtím jsem ve Spartě nezažil, že když dvakrát vedete, soupeř dvakrát vyrovná. Tam prostě balony musí lítat na tribunu,“ nebral si servítky sparťanský brankář David Bičík.

„Hráči se musí kousnout a ubojovat to. Včetně mě, taky jsem měl něco chytit. Ale abychom je dvakrát dostali do zápasu, to je od nás kravina. Nejsme v takovém stavu, abychom soupeře přehrávali,“ dodal brankář, který těsně před výkopem nahradil zraněného Dúbravku.

Pro prořídlé tribuny měl ale pochopení. „Naše fanoušky na jednu stranu chápu, že mají svůj názor a rozhodli se ho vyjádřit takhle. Na druhou stranu nám to nepomůže. Jsme v situaci, kdy bychom potřebovali pomoct, ale chápu to a mají na to právo,“ říká mezi fanoušky oblíbený David Bičík.

Sparťanský kotel zápas bojkotoval | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

I v komornější atmosféře Sparta nakonec Ostravu porazila 3:2. Pomohlo jí vyloučení hostujícího Granečného v 66. minutě za nerozhodného stavu. Početní převahu pak využil premiérovým gólem za Spartu stoper Lukáš Štětina.

„Cením si ho. O to víc, že byl vítězný a tři body zůstaly na Spartě. Od toho se můžeme odrazit,“ těšilo autora vítězného gólu. O další tři body se Sparta může pokusit v neděli ve Zlíně.

HET liga (PLATNÉ K 30. 10. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 12 12 0 0 27:4 36 2. SK Slavia Praha 12 7 4 1 19:4 25 3. SK Sigma Olomouc 12 7 4 1 19:8 25 4. FC Slovan Liberec 12 7 2 3 20:12 23 5. AC Sparta Praha 12 6 3 3 15:9 21 6. FK Jablonec 12 4 5 3 18:15 17 7. Bohemians Praha 1905 12 4 5 3 12:11 17 8. FK Teplice 12 4 4 4 15:16 16 9. FC Fastav Zlín 12 4 3 5 13:17 15 10. FK Mladá Boleslav 12 4 2 6 16:20 14 11. FK Dukla Praha 12 3 4 5 11:19 13 12. 1.FC Slovácko 12 1 6 5 9:13 9 13. FC Baník Ostrava 12 1 5 6 17:26 8 14. MFK Karviná 12 2 2 8 10:19 8 15. FC Zbrojovka Brno 12 2 2 8 8:21 8 16. FC Vysočina Jihlava 12 2 1 9 11:26 7