Nechceme domů. S Tureckem budeme válčit o postup, říká po remíze s Gruzií reprezentační trenér Hašek

Čeští fotbalisté si zkomplikovali boj o postup do osmifinále mistrovství Evropy. Ve druhém utkání ve skupině totiž s Gruzíí jen remizovali a navíc dost možná přišli o klíčového hráče. Video Hamburk 8:30 23. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick musel v utkání s Gruzíí nuceně střídat kvůli svalovému zranění | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Čeští fotbalisté ani ve druhém zápase na mistrovství Evropy nevyhráli. Po prohře s Portugalskem na stadionu v Hamburku remizovali s Gruzií 1:1, když v utkání doplatili na slabou produktivitu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co řekli po utkání s Gruzií Tomáš Souček a Ivan Hašek

Gruzínci se dostali do vedení v závěru první půle po proměněné penaltě Georgese Mikautadzeho, za Čechy ve 25. minutě srovnal kanonýr Patrick Schick. Výběr kouče Ivana Haška svého soupeře výrazně přestřílel a měl o poznání víc šancí. Buď ale chyběla přesnost, nebo zakročil gólman Giorgi Mamardašvili.

„Jsme zklamaní, protože jsme měli několik šancí. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát. Plno hráčů předvedlo perfektní výkon, dominovali jsme, oni bránili. Ale nedokázal jsme dát vytoužený druhý gól,“ přiznal reprezentační kapitán Tomáš Souček.

Češi v závěru zápasu chtěli duel rozhodnout a hra na riziko se jim nakonec mohla vymstít. Krátce před závěrečným hvizdem totiž ve vyložené šanci selhal střídající Saba Lobžanydze.

„Musím říct, že v poslední vteřině, když se řítili tři na jednoho, v nás byla malá duše. Ale přežili jsme, jdeme dál. Když vidíme tu atmosféru, to, s jakým elánem do toho kluci jdou, nikomu se nechce domů. Nechceme domů, chceme hrát dál. Popereme se o to a budeme válčit s Tureckem o to, abychom šli dál,“ slibuje Hašek.

Historie přepsána. Patrik Schick dal svůj šestý gól na Euru v kariéře a stal se nejlepším českým střelcem v historii evropských šampionátů. pic.twitter.com/JhxmzAQdJO — ČT sport (@sportCT) June 22, 2024

Poslední šance proti Turecku

Čeští fotbalisté budou k udržení reálné šance na postup do osmifinále Eura potřebovat ve středu porazit Turecko. Komplikací pro národní tým ale může být zdravotní stav Schicka, který kvůli svalovému zranění zápas s Gruzií nedohrál, a v neděli podstoupí magnetickou rezonanci.

„Je to hráč, který může dát gól z čehokoliv, ale na druhou stranu máme hráče, kteří můžou zastoupit jeho roli. Bohužel v této chvíli nejsem úplně optimista s Patrikem, ale prostě tak to je,“ dodal smířeně kouč českých fotbalistů.