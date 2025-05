Nechceme vše stavět na dvou tahounkách. Těší mě kombinace celého týmu, chválí trenérka fotbalistek

Už během úvodních 23 minut jim nasázely po rohových kopech tři góly. Přitom v předchozích čtyřech zápasech při nich pod novou trenérkou Jitkou Klimkovou nijak neperlily.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české fotbalistky po vítězném utkání proti Chorvatsku v Lize národů

„Jsem moc ráda, že se nám to povedlo. Těší mě, že jsme z deseti gólů daly jen dva ze standardních situací. Proti Ukrajině nám to tam nešlo protlačit, ale nyní začít zápas tím, že dáme hned v úvodu tři góly, je něco, co určitě potěší. Musím dát velký kredit Peterovi Bartalskému, který přišel s různými variantami, které na Chorvatsko fungovaly,“ říká trenérka Klimková.

Česká dominance

S Chorvatkami si české fotbalistky poradily v tréninkovém tempu. Soupeřky se jim nedokázaly v ničem vyrovnat. „Nebyly tak důrazné, ale mnohdy to bývá těžké hrát proti soupeři, který celou dobu jen brání. Soustředily jsme se na to, abychom neměly žádné vynucené chyby, což se nám oproti utkání s Ukrajinou povedlo. V předchozím duelu jsme mnohdy zbytečně odevzdávaly míč zadarmo. Nyní jsme si míče vážily a to nám přineslo ovoce,“ potěšilo Klimkovou.

Opět fungovala slávisticko-sparťanská spolupráce. Gól a nahrávku si připsaly Kateřina Svitková a Michaela Khýrová, nejproduktivnější Češky v této sezóně Ligy národů. „Byly na opačných stranách hřiště, ale obě dvě byly efektivní a v prvním poločase daly gól. Proti Albánii hrály na levé straně, po které padly čtyři góly, proto mě nyní těší, že si rozuměly i s jinými spoluhráčkami. Nechceme to postavit na dvou hráčkách, ale na kombinaci všech fotbalistek,“ dodala Klimková.



Vzhledem k tomu, že Ukrajina v pátek porazila Albánii 2:1, české fotbalistky už mají před posledním zápasem v Albánii jisté druhé místo a baráž o postup do elitní skupiny Ligy národů.

Na 3:0 zvýšila Aneta Pochmanová, ⚽️ která svůj návrat do reprezentačního týmu ozdobila krásnou trefou. pic.twitter.com/brh7VHtqHK — ČT sport (@sportCT) May 30, 2025