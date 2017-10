Necid střelecky zastoupil Škodu na hrotu Slavie, do reprezentace ale míří Kadlec

Fotbalista Tomáš Necid dal za poslední roky několik gólů, ty ze včerejšího utkání 9. ligového kola by mohly patřit k těm důležitějším. Útočník Slavie se postaral o tříbodový zisk pro svůj tým, po návratu k sešívaným se poprvé prosadil v domácí soutěži a tyhle trefy by teď teoreticky mohly změnit jeho program pro následující týden. Praha 7:26 2. 10. 2017 (Aktualizováno: 9:23 2. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Necid slaví gól proti Brnu | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Po gólech Tomáše Necida to ve slávistickém kotli bouří možná ještě víc než obvykle, střelec rukou kroutí u ucha a na dálku si říká o ještě výraznější porci decibelů z tribun. A teď si to po letech v ligovém zápase znovu vychutnával v Edenu.

„Tahle oslava je super. Těšil jsem se na to a věřím, že takových oslav bude víc, že to bude pokračovat i po pauze,“ připomíná podle Radiožurnálu Tomáš Necid reprezentační pauzu.

Přestože je v národním týmu jen mezi náhradníky, nakonec by i on mohl být jedním z těch, kvůli kterým se tahle přestávka jednou za čas objeví v ligovém kalendáři. Spoluhráč Milan Škoda je zraněný, a co když trenér Jarolím ukáže na dalšího slávistu?

„Samozřejmě, že bych byl rád. Chcete snad slyšet, že ne?“ smál se po zápase s novináři. „Je to povzbuzení a věřím, že když budu takhle pokračovat,“ pozvánka přijde.

'Jestli potřebují kanonýra, je tady'

O něco méně nadšený by pak byl z Necidova návratu do reprezentace kouč sešívaných Jaroslav Šilhavý, ale nakonec i on gólové služby svého svěřence rád doporučí.

„Kdybych si mohl vybrat, byl bych jako trenér Slavie nejradši, kdyby hráči zůstali tady a připravovali se s námi. Odjede asi 10 hráčů a to není ideální na přípravu. Ale jestli v reprezentaci potřebují kanonýra, je tady,“ usmívá se Jaroslav Šilhavý.

Do reprezentace byl ale na místo útočníka dodatečně nominován Václav Kadlec ze Sparty. K národnímu týmu se připojí i Jan Sýkora.

Góly Tomáše Necida bude trenér i celá Slavia i po reprezentační přestávce, aby sešívaní mohli postupně ztenčovat aktuálně osmibodovou ztrátu na vedoucí Plzeň.

HET liga (PLATNÉ K 2. 10. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 9 9 0 0 20:3 27 2. SK Sigma Olomouc 9 6 2 1 17:7 20 3. SK Slavia Praha 9 5 4 0 13:2 19 4. FK Jablonec 9 4 4 1 17:8 16 5. AC Sparta Praha 9 4 3 2 9:6 15 6. FC Slovan Liberec 9 4 2 3 11:10 14 7. FK Teplice 9 3 3 3 12:13 12 8. FC Fastav Zlín 9 3 2 4 9:10 11 9. FK Dukla Praha 9 3 2 4 10:15 11 10. Bohemians Praha 1905 9 2 4 3 5:7 10 11. 1.FC Slovácko 9 1 5 3 7:7 8 12. MFK Karviná 9 2 2 5 9:13 8 13. FC Baník Ostrava 9 1 4 4 13:20 7 14. FK Mladá Boleslav 9 2 1 6 7:16 7 15. FC Vysočina Jihlava 9 2 1 6 7:18 7 16. FC Zbrojovka Brno 9 1 1 7 6:17 4