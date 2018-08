Necítil jsem Spartu, jak jsem ji znal já, říká Slepička. Letenský tým obrali jeho bývalí hráči

Z kabiny příbramských fotbalistů byl slyšet radostný křik a hlasitá hudba. Ligový nováček slavil remízu na hřišti favorita. „Zařvali jsme si, pro nás to je úspěch,“ popisoval Radiožurnálu autor prvního příbramského gólu Miroslav Slepička.

Ten už se přitom s profesionálním fotbalem rozloučil a věnoval se bojovým sportům. Nakonec se ovšem na nejvyšší úroveň ještě vrátil a v neděli dal svou třetí branku v sezoně. „Trošku jsem o tom snil, ale teď ten sen žiju. Jsem za to strašně rád.“

Hrdinou zápasu byl také brankář Milan Švenger, který chytil několik velkých sparťanských šancí. Na Letné se dlouho snažil prorazit, ale častěji putoval po hostováních. Teď proti svému bývalému klubu poprvé nastoupil coby soupeř.

„Poločas a víc jsme hráli v oslabení a při kvalitně Sparty je to skvělý výsledek,“ připomněl Švenger, že Příbram hrála víc než poločas bez vyloučeného obránce Treglera.

Bývalým sparťanem je také Slepička, který tak měl o motivaci postaráno. „Pro mě je čest tu nastoupit v první lize, strašně jsem se těšil, na diváky i stadion, který je nekrásnější v lize. Jsem strašně rád, že jsem dal gól. Škoda, že jsme neudělali tři body, ale v deseti lidech je to těžké.“

I když Příbram vyrovnala až v závěru, Slepičku nakonec mrzelo, že jeho tým z Prahy neodjel s plným počtem bodů. „Jejich výkon mě nepřesvědčil. Necítil jsem z toho Spartu tak, jak jsem ji znal já.“

Příbram zažívá vydařený návrat do ligy. Po pěti kolech je s jedinou porážkou na sedmém místě tabulky. Sparťanští fotbalisté zato přišli o možnost posunout se na první místo tabulky.

Sparťané: Měli jsme snad 20 šancí

„Chtěl jsem být první. Co jsem ve Spartě, tak jsem na první pozici ještě nebyl a hrozně jsem si to přál. Říkal jsem to i klukům a zase se to nepovedlo,“ litoval útočník Josef Šural.

Sparťanského kapitána ovšem musíme opravit - letenský tým i s Šuralem v kádru byl v čele tabulky přesně před dvěma lety.

„Tohle je prostě ztráta dvou bodů na domácím hřišti proti oslabené Příbrami. Můžeme to probírat jak chceme, ale nevyužili jsme šanci mít plný počet bodů. To je v tuhle chvíli důležitější,“ mrzí nevyužitá možnost i trenéra Zdeňka Ščasného.

Sparta přitom proti Příbrami mířila za výhrou. Jenomže místo toho, aby soupeři oslabenému o vyloučeného hráče přidala další góly, inkasovala čtyři minuty před koncem řádné hrací doby od ligového debutanta Emmanuela Antwiho.

„Je to strašné, protože jsme měli snad dvacet šancí. Vedli jsme dva jedna a hráli proti deseti. Ale počínali jsme si, jako bychom měli vyhrát pět jedna a zaplatili za to, protože jsme prostě nehráli na sto procent," kál se Rumun Alexandru Chipciu.

Po pěti odehraných kolech je Sparta v tabulce druhá. Vede Plzeň, která zatím jako jediná jenom vítězí.

