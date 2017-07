Nedařilo se ve fotbale, pomohl kamarád. V tenise si musí Koller všechno uhrát sám

Možná jste nedávno zaregistrovali zprávu, že bývalý italský fotbalista Paolo Maldini nastoupil mezi tenisovými profesionály. Jeho druhá kariéra neměla dlouhého trvání, na challengeru v Miláně vypadl ve čtyřhře za 42 minut. Maldini v AC Milán jako obránce gólům zabraňoval, to Jan Koller je naopak dost často dával. Ale vášeň pro dvorec, raketu a napnutou síť mají společnou. 20:30 23. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kariéry trenéra se Jan Koller vzdal a vrhl se na tenis | Foto: Kamil Jáša

„Tak daleko, že bych se zúčastnil nějakého profesionálního turnaje, jsem to ještě nedotáhl. Ale hrozně mě to chytlo a baví mě to,“ říká pro Radiožurnál Jan Koller. Žebříček ATP se tak nerozšíří o 202 centimetrů vysokého nováčka. Ale tenis se stal oblíbenou kratochvílí Jana Kollera. Ve Francii, kde žije, se dokonce účastní amatérských turnajů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Koller tenistou

„Ještě jsem nic nevyhrál a asi ani nevyhraju, protože konkurence je velká. Hlavně tenis je úplně jiný. Celý život jsem hrál kolektivní sport, a když se nedařilo, tak pomohl kamarád. V tenise si to musíte všechno uhrát sám, takže v tom je to těžké.“

Ale na fotbal 44letý Jan Koller rozhodně nezanevřel, přestože většinu roku tráví na Azurovém pobřeží. „V červenci, když mají děti prázdniny, tak trávíme čas s rodinou v České republice a v srpnu se vracím do Francie. Český fotbal sleduji – reprezentaci, mládežnické týmy, ligu, takže přehled určitě mám.“

A nejlepší střelec české reprezentační historie zaregistroval i nezdařený přestupu Patrika Schicka do Juventusu. Oba jsou si podobní výškou i tím, že pražská Sparta jim nedala příliš šancí a ukázali se až později a jinde.

„Je mi strašně moc líto, že to nedopadlo. Teď to asi bude nápor na jeho psychiku. Samozřejmě je to teď jeden z našich největších talentů, který to může někam dotáhnout. A jestli překoná můj rekord, tak to nezáleží jenom na něm. Musí mít okolo sebe tým hráčů, jako jsem třeba měl já. Nemůžu mluvit za něj, ale volil bych zůstat v Sampdorii, aby odehrál sezonu v základní sestavě, a když mu vyjde sezona, tak volit věhlasnější tým,“ hledá Jan Koller cestu pro muže, který by mohl stejně jako on dávat góly za velkoklub i národní tým.