Nedvěd se vrací do českého fotbalu jako manažer reprezentací. Angažmá v Arábii končí po půl roce

Držitel Zlatého míče z roku 2003 Pavel Nedvěd se stane novým manažerem českých fotbalových reprezentací. Dvaapadesátiletý někdejší kapitán národního celku bude mít přímou odpovědnost za A-mužstvo a výběr do 21 let. Oficiálně uveden do funkce bude Nedvěd v úterý, kdy jeho jmenování bude schvalovat na svém zasedání výkonný výbor. Informoval o tom nový předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda.

Aktualizujeme Praha 15:52 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít