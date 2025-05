Nejlepším hráčem ligy byl zvolen plzeňský Šulc. Trenérům počtvrté v kariéře kraluje Trpišovský

Nejlepším hráčem končící sezony první fotbalové ligy byl poprvé zvolen ofenzivní záložník Pavel Šulc z Plzně. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant v hlasování trenérů, kapitánů a vybraných novinářů zvítězil před olomouckým Janem Klimentem a Lukášem Provodem z pražské Slavie. Mistr z Edenu ovládl kategorii o nejlepšího kouče, jímž se počtvrté v kariéře stal Jindřich Trpišovský. Praha 11:03 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Šulc | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK

Výsledky ve čtvrtek zveřejnil organizátor ankety Ligová fotbalová asociace, která v tuzemsku řídí profesionální soutěže. Senegalský halfbek El Hadji Malick Diouf ze Slavie vyhrál kategorie cizinec a objev sezony, osobností ligy byl podruhé za sebou zvolen mladoboleslavský Marek Matějovský, jenž se loučí s profesionální kariérou.

Přestože Slavia před víkendovým závěrečným kolem nadstavby suverénně vede tabulku o 16 bodů před Plzní, v hlavní kategorii ankety má svého nejlepšího zástupce až na třetí příčce. Podle hlasujících podával nejlepší výkony v sezoně Šulc.

Český reprezentant je aktuálně nejproduktivnějším hráčem nejvyšší soutěže s 22 body za 13 branek a devět asistencí.

Šulc v anketě vylepšil druhé místo z loňského roku a zvítězil jednoznačně o 62 bodů před Klimentem. Olomoucký útočník vinou dvou zranění zasáhl jen do 21 duelů ligové sezony, přesto s 18 brankami vede tabulku kanonýrů.

O dalších devět bodů zpět je Provod. Slávistický vítěz ankety ze sezony 2020/21 má na kontě nejvíce asistencí z celé soutěže, spoluhráčům připravil 12 gólů.

Šulc si premiérového prvenství hodně cení. „Mám z toho samozřejmě radost, jsem šťastný, že mi patří pozice nejlepšího hráče sezony. Pokud se podívám na svoji dosavadní kariéru, tak je to určitě zatím největší individuální ocenění. Věřím ale, že toho ještě mám před sebou spoustu a nějaká další ocenění přidám,“ řekl v nahrávce pro média.

Trenér sezony

Mezi trenéry podle očekávání zvítězil Trpišovský, který Slavii po třech druhých místech za sebou poprvé od roku 2021 dovedl k titulu.

Devětačtyřicetiletý kouč si se svým týmem jako první v samostatné lize připsal čtvrtý mistrovský primát v kariéře a navázal s Pražany na tři triumfy v letech 2019 až 2021, v nichž anketu rovněž ovládl.

Stejně jako před rokem skončil na druhém místě Miroslav Koubek z Plzně. V 73 letech nejstarší ligový trenér posbíral o 46 bodů méně než Trpišovský.

Viktoria byla pod jeho vedením podruhé za sebou nejlepším českým celkem v pohárové sezoně, po loňském čtvrtfinále Konferenční ligy tentokrát dosáhla na osmifinále silnější Evropské ligy. Třetí místo obsadil ostravský kouč Pavel Hapal.

„Beru to spíš jako odměnu všem lidem, kteří se na tom podílejí. Doufám, že každý to bere tak, že z té trofeje má malinkatý kousíček. Kdyby se dala zmenšit aspoň na 60 kousků, tak každý by si tu část zasloužil,“ řekl novinářům Trpišovský.

„Myslím, že spousta českých trenérů udělala v této sezoně obrovskou práci. Já jsem na první místo dával pana Koubka. Příprava na ně nám vždy dá nejvíce práce, nejvíce zabrat,“ ocenil soupeře Trpišovský.

Diouf ve své první celé sezoně v české lize kraloval hned dvěma doprovodným kategoriím. Mezi cizinci zvítězil o 21 bodů před brazilským kapitánem Baníku Ostrava Ewertonom, třetí s odstupem skončil slovenský křídelník Sparty Lukáš Haraslín.

Objev sezony

Teprve dvacetiletý senegalský halfbek pak ovládl i kategorii objev sezony. Na druhém místě za sebou nechal mladoboleslavského útočníka Matyáše Vojtu, třetí byl královéhradecký stoper Karel Spáčil. Diouf si v ligové sezoně připsal nejvíce branek ze všech obránců v soutěži, skóroval sedmkrát.

O 23 let starší Matějovský zvítězil v kategorii osobnost, druhého v pořadí o rok staršího Josefa Jindřiška z Bohemians Praha 1905 porazil o 21 bodů. Oba nejstarší hráči nejvyšší soutěže a střední záložníci po sezoně ukončí profesionální kariéru.

V hlasování fanoušků v anketách o hráče utkání triumfoval Kliment. Druhý v pořadí hlavní kategorie se stal i útočníkem sezony, který byl stejně jako další jednotlivé posty vyhlášen už v úterý.

Šulc si připsal prvenství mezi záložníky, nejlepším gólmanem hlasující zvolili jeho spoluhráče z Viktorie Martina Jedličku a obráncem pak Tomáše Holeše ze Slavie.