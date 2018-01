Nejrychlejší muž planety Bolt by chtěl prorazit i ve fotbale, čekají ho testy v Dortmundu

V létě 2009 jamajský sprinter překonal dosavadní předpokládané hranice lidských možností, když proběhl cílem stometrové trati v rekordním čase 9,58. A podobně rychlý by Usain Bolt chtěl být i s kopačkami na nohou. Podle bývalého fotbalisty Ladislava Vízka je ale vysoce nepravděpodobné, že by v Dortmundu uspěl.

„Řeknu vám hned, že to je nemožné. Kdyby si vybral třeba Sokol Dolní Chabry hrající okresní přebor, tak možná, ale Borussia Dortmund je naprostý nesmysl,“ řekl Vízek Radiožurnálu.

Usain Bolt, který může právem užívat přezdívku nejrychlejší muž světa, to ale, zdá se, myslí vážně. Jeho cílem je hrát za Manchester United. Dokonce řekl britskému listu Sunday Express, že poprosil bývalého kouče Alexe Fergusona, aby se na něj přimluvil.

Trenéru pražských Bohemians Martinu Haškovi to ale přijde komické a do týmu by si ho prý nevzal.

„Nejsme úplně komediální klub, jsme seriózní profesionální klub, takže ne. Z mého pohledu je to komedie. Já bych chtěl trénovat Real Madrid a je to taky poměrně nepravděpodobné. Ale je to pravděpodobnější než to, že Usain Bolt uspěje na testech v Borussii Dortmund nebo že si splní sen hrát za Manchester United jako hráč,“ míní Hašek.

Usain Bolt will train with Borussia Dortmund in March—and has some big ambitions in football https://t.co/4ChRgh1o00 pic.twitter.com/0QcgebLYns — B/R Football (@brfootball) 8. ledna 2018

Ani bývalý fotbalista Libor Sionko si nemyslí, že by Bolt mohl na testech uspět.

„Já si myslím, že je to marketingový tah. Nevěřím tomu, že to bude v tomhle věku a v takovém klubu fotbalově k něčemu. Jo, kdyby přišel v šesti nebo třeba v deseti letech, tak jo,“ říká Sionko.

Radiožurnál oslovil i další fotbalové osobnosti, například Petra Radu a Luboše Kozla. Skeptičtí jsou ale všichni.

„Ne, to se v tretrách nedá hrát. A kopačky by mu vadily, věřte tomu,“ dodává lakonicky Ladislav Vízek.