Nejslavnějším rakouským fotbalistou byl Čech. Rodák z Kozlova zemřel za podivných okolností

Fotbal je jedním z nejrozšířenějších sportů, jeho hráči patří k celebritám a obdivovaným idolům. Sport se také dostával do soukolí společensko-politického dění. Půjdeme-li po příbězích těch nejslavnějších hráčů 20. století, tak se nám objeví i jméno Matthias Sindelar. Reprezentant Rakouska, který je dodnes považován za nejúspěšnějšího rakouského fotbalového hráče. Ale byl to opravdu Rakušan? Vídeň 22:08 17. září 2018

Vídeňská čtvrť Favoritten byla zvláštním místem, v jedné ulici tam totiž žili dva pozdější slavní fotbalisté: Josef Bican a Matthias Sindelar. Ale ten se vlastně jmenoval původně jinak. Matěj Šindelář a narodil se v roce 1903 v obci Kozlov na Jihlavsku, rodiče patřili k dobovým ekonomickým imigrantům, a tak se rodina přestěhovala do Vídně. To byly Matějovi dva roky.

Druhé největší české město

„Bylo to určitě příznačné pro tehdejší rakousko-uherské mocnářství. Ve čtvrti Favoritten, předměstské chudinské čtvrti, žilo zhruba – dle historiků – kolem 300 tisíc Čechů. Vídeň byla v tehdejší době druhým největším českým městem na světě,“ říká publicista Petr Nosálek.

Malý Matěj, ze kterého se stal v rámci asimilace v německém prostředí Matthias Sindelar, se díval z okna svého pokoje na fotbalové hřiště. „Myslím, že to byl jeden z důležitých spouštěcích okamžiků. Sindelar pak prošel všemi výběrovými týmy fotbalového klubu, skutečným profesionálem se stal v roce 1924 a stal se členem klubu Austria Vídeň. V reprezentaci v září 1926 debutoval proti Československu, zápas vyhráli Rakušané 2:1 a první branku dal československému týmu právě Matthias Sindelar,“ popisuje Nosálek.

„Wunderteam“, tedy „zázračný tým“ rakouských fotbalistů byl mimořádným týmem. Podíváme-li se do fotbalové historie, nacházíme o tom jeden důkaz za druhým. Petr Nosálek dodává: „Začalo to slavnou sérií zápasů, první byl se Skotskem v roce 1931. Porazili do té doby neporazitelné týmy, Šindelář toto mužstvo vedl a střílel velké množství branek.“

Ve svém osobním životě byl ale zvláštním solitérem. Byl idolem, byl notorickým „starým mládencem“ a dokonce až do své smrti bydlel v tom původním bytě, ve čtvrti Favoritten v ulici Quellenstrasse, se svou matkou. Doma mu říkali Mates, byla to připomínka na český původ celé rodiny.

Poslední zápas po anšlusu

Společensko-politické změny vstoupily také do života fotbalu a Matthiase Sindelare. Anšlus znamenal likvidaci samostatného Rakouska a zájmem bylo, aby do německého týmu přišli právě ti nejúspěšnější rakouští fotbalisté. Jeden z posledních zápasů, který Sindelar odehrál, byl v dubnu 1938, klubové utkání mezi „rakouským“ a německým fotbalovým týmem. Utkání to bylo velmi zvláštní.

„Rakušané si dělali legraci ze soupeřů, přihrávali jim na nohy, takže diváci museli pochopit, že je všechno zrežírované, zinscenované. Dokonce se říkalo, že samotný Vůdce Adolf Hitler si přál, aby ten zápas skončil remízou. Ale jak víme, Šindelář vstřelil v prvním poločase branku a jeho kamarád, původem vídeňský Čech Carl Sesta – česky Karel Šesták – ve druhém poločase přidal ze 45 metrů pumelicí druhou a Rakušané vyhráli 2:0.“

Matthias Sindelar nabídku ke vstupu do německého fotbalového týmu nepřijal, stejně tak ani nabídku vstupu do NSDAP. Přesto po svém odchodu z fotbalového světa koupil výhodně arizovanou kavárnu, což je také jistou výtkou vůči této osobnosti až do současnosti.

Podivná smrt

Jeho odchod ze světa byl přinejmenším zvláštním. Byl nalezen mrtvý v bytě s ženou prý pochybné pověsti a právě tato událost se stala tématem úvah, spekulací a nezodpovězených otázek, jak uvedl vídeňský profesor sociologie, umění a kultury Roman Horak:

„Nemáme k dispozici všechny dobové spisy, většina se ztratila v 70. letech, a tak se v bádání můžeme opřít jen o policejní dokumenty. A ty jasně říkají, že šlo o tragickou nehodu. Ale po válce bylo samozřejmě zajímavější vytvořit mýtus Šindeláře hrdiny, který byl obětí vraždy zosnované buď německými nacisty, nebo jen žárlivou milenkou, která zemřela s ním. Další verzí pak byla společná sebevražda.“

A tak tři týdny před svými 36. narozeninami Matthias Sindelar umírá, pohřben je na Ústředním hřbitově ve Vídni, hrob poskytlo jako projev díků město Vídeň. Rodák z moravského Kozlova, malý Matěj Šindelář, se stal světovou hvězdou. Proč jsme o něm ale tak dlouho nic nevěděli?

„Myslím, že tady nesehrála takovou roli železná opona, ale tehdy neexistovaly dobové záznamy, a tak se z jeho hry nedochovaly žádné dokumenty,“ konstatuje publicista Petr Nosálek. Šindelářův příběh tak můžeme uzavřít konstatováním, že byl české národnosti a pocházel z českého prostředí.