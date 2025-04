Některá rozhodnutí sudích strhla oba týmy, říká olomoucký Zorvan. ‚Fotbal plakal,‘ zlobí se kouč Hapal

Fotbalisté Sigmy Olomouc si po 13 letech zahrají finále domácího poháru. Na hřišti Baníku Ostrava dokázali totiž vyhrát 3:2. V divokém utkání bylo plno emocí a tři červené karty. Hned ta první pro domácího Frydrycha v 15. minutě zápas hodně ovlivnila, po nešťastném zákroku byl Kliment se zlomenou lýtkovou kostí odnesen na nosítkách. Ostrava 8:04 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olomoucký Filip Zorvan v souboji o míč s ostravským Tomášem Rigem | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Zápas provázely velké emoce. Začalo to červenou kartou, kterou dostal Frydrych, ale za ten faul bych ho nevinil, že by to bylo úmyslné. Některá rozhodnutí sudích ale byla sporná a strhlo to oba týmy. Občas jsme se mohli cítit poškození my, jindy zas oni. Byla to taková řezaná, ale jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Je to hodně cenná výhra. postup do finále poháru je něco, co málokdo z nás čekal,“ říkal po utkání autor dvou gólů Olomouce, včetně toho vítězného z penalty Filip Zorvan.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si trenéry, po emočně vyhroceném semifinále fotbalového poháru mezi Baníkem a Sigmou

V úvodu zápasu několikrát rozhodčí Černý ušetřil hráče Olomouce karetního trestu a pak přišla zmíněná červená pro Frydrycha. „Od začátku jsem říkal, že nevím na co rozhodčí čeká. Stále si vše hodnotil a obhajoval, ale nevím, co si chtěl obhajovat. Zápas nebyl zvládnutý, jak by měl být,“ zlobil se domácí baníkovský útočník Erik Prekop.

Červená pro Frydrycha

Pak tedy po nešťastném kontaktu přišla od videa červená karta pro Frydrycha. Spíše se zpětně hodnotil důsledek těžkého zranění Klimenta než zákrok samotný.„V kabině jsou hráči, kteří ale nejsou zklamaní ze svého výkonu. Jsou zklamaní z toho, že vypadli a jak byl zápas řízen. Fotbal dnes trochu plakal,“ přidal domácí kouč Pavel Hapal.

K zákroku a následným emocím se vyjádřil i kouč nakonec vítězné Sigmy Tomáš Janotka. „Ať je to jak chce, tak následek je jasný. Někdy by obě lavičky měly sklopit uši a když se stane takové vážné zranění, tak by měl tým červenou kartu přijmout, i když si o tom může myslet, co chce,“ doplnil vítězný kouč Tomáš Janotka.

Sigma si finále poháru zahraje doma proti vítězi středečního zápasu Sparta - Plzeň.