Kapitán Opavy přestoupil do znepřáteleného Baníku. ‚Z komentářů si hlavu nedělám,‘ říká Kuzmanović

„Byl jsem první kapitán, který přestupoval z Opavy do Baníku a pak jsem šel zpátky. V Baníku jsem neudělal tak velkou díru do světa jako v ostatních mančaftech, to angažmá nebylo vyloženě povedené,“ vzpomíná pro Radiožurnál osmačtyřicetiletý Jan Baránek.

Po 18 měsících v Baníku se vrátil do Opavy a zase nastartoval ligovou kariéru. Po dvaceti letech od Baránkova přestupu se situace mezi fanoušky obou slezských klubů přiostřila.

„Jsem zvědavý, jak to s Kuzmanovićem dopadne. On má oproti mně výhodu, že jsem byl z regionu, kdežto on je cizinec a vztah k Opavě a Ostravě asi nemá. Pro něj to může být specifické, ale fanoušci na to budou reagovat daleko víc,“ myslí si bývalý ligový hráč Vítkovic, Dukly, Drnovic, Opavy a Baníku, který v současnosti dělá asistenta trenéra v Mladé Boleslavi.

O přestupu Kuzmanoviće se spekulovalo už loni v létě a před Vánocemi zase zesílily. Reakce opavských fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat.

Většina fanoušků to bere pozitivně

„Reakce jsou asi poslední měsíc. Vážím si fanoušků Opavy a chápu, že většina z nich je naštvaná. Ale jsem rád i za ty, co to chápou. Na internetu jsou i vtipné komentáře, ale já si z toho hlavu nedělám,“ prokazuje svůj srbský nadhled Kuzmanović, který v Opavě působil čtyři a půl roku.

Reakce příznivců Baníku prý jsou zatím lepší: „Většina to bere pozitivně, že přicházím. Věří, že můžu mančaftu pomoct, za to jsem moc rád,“ vypráví 29letý Srb.

Opavští spoluhráči se se svým kapitánem loučili v dobrém, ale tradiční hecování nechybělo. „Jsou to moji kamarádi, byli jsme spolu hodně dlouho. Srandičky samozřejmě jsou, už se těší na odvetu, ale všichni mi to přejí, chápou to ze sportovního hlediska.“

Slezské derby v Ostravě se bude hrát 20. dubna a Kuzmanović se reakcí nebojí, spíše naopak. „Je to daleko a obavy nemám, spíš se těším. Je do něj ještě dlouho,“ doplňuje druhý opavský kapitán v historii české ligy, který přestoupil do Baníku.