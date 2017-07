Po 30 letech mimo nejlepší čtyřku. Německé fotbalistky na Euru překvapivě vypadly s Dánskem

Zápas se měl hrát už v sobotu večer, ale kvůli silnému dešti byl odložen. Senzačnímu výsledku zpočátku nic nenasvědčovalo, když ve 3. minutě poslala obhájkyně titulu do vedení Isabel Kerschowská střelou z dálky, kterou se dánské brankářce nepovedlo vyrazit.

Brzy po přestávce však vyrovnala Nadia Nadimová a v 83. minutě rozhodla další hlavičkou Theresa Nielsenová. Dánky čeká v semifinále buď Španělsko, nebo nováček na evropském šampionátu Rakousko.

Jonesová, která na lavičce vystřídala po olympijském triumfu v Riu úspěšnou Silvii Neidovou, by navzdory neúspěchu ve funkci ráda pokračovala. „Je to velké zklamání. Musíme se ptát, co se po základní skupině stalo. Záleží na fotbalovém svazu. Sedneme si a uvidíme, co dál. Já motivaci mám,“ uvedla bývalá dlouholetá reprezentantka.