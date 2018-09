Elitní skupina fotbalové Ligy národů začne hned tím nejzajímavějším. Střetnou se poslední mistři světa

Fotbalisté Francie a Německa se střetnou v úvodním duelu elitní skupiny Ligy národů. Bude to zápas fotbalových velmocí, které se ale z posledního světového šampionátu vrátily s hodně rozdílnými pocity. Zatímco Francouzi dlouho slavili titul, Německo řešilo propadák, kterým byl konec v základní skupině. Berlín 16:27 6. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý záložník Toni Kroos oslavuje gól na mistrovství světa ve fotbale v Rusku. | Foto: Michael Dalder | Zdroj: Reuters

Už jsou to více než dva měsíce, co Německo prohrálo na mistrovství světa s Jižní Koreou a po základní skupině letělo domů. Jenže i německý útočník Thomas Müller cítí, že tohle stále bolí, a o nic jiného než dobrý výsledek mu nejde.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Lize národů se střetnou týmy posledních dvou mistrů světa - Německa a Francie. Více si poslechněte v reportáži Martina Charváta.

Stejně to vidí i Manuel Neuer. „Musíme to fanouškům nějak vrátit, a to nejen v tomhle zápase s Francií, ale také poté v přátelském utkání s Peru. Uděláme všechno pro to, abychom fanoušky potěšili,“ citoval brankáře před domácím utkáním Radiožurnál. A ani Neuer se stejně jako spoluhráči nezabývá tím, co je nová Liga národů zač.

Pro fotbalové giganty nemá soutěž tolik novinek, ale jedna je podstatná. Pokud skončí v tabulce Ligy národů poslední a sestoupí do druhé divize, čeká je těžký los kvalifikace následujícího šampionátu.

A je úplně jedno, že třeba nedávno slavili titul mistrů světa. Jako Francouzi. „Neberu ten titul jako nějaké těžké břímě. Je to něco úžasného, co by si Francie měla užít, ať už jde o hráče, co na šampionátu byli, nebo ne. Ale už je to za námi, zase se tím nemůžeme zabývat donekonečna a musíme zase začít pracovat na dalším vítězství,“ vysvětluje francouzský kouč Didier Deschamps, který pokračuje v podstatě se stejnou sestavou, s jakou získal titul.

I to bude nejspíš jeden z efektů Ligy národů. Budou hrát ti nejlepší, takže třeba Francie opět nasadí hvězdu nedávného šampionátu Kyliana Mbappého.

„Kylian svou hrou donutí soupeře, aby trpěli. Má hru založenou na rychlosti a výbušnosti a soupeři nemůžou jen stát a nechat ho předvést, co umí. Takže proto na něj asi budou hrát ještě tvrději, než se obecně na útočící fotbalisty hraje,“ tuší Deschamps, jak asi budou Němci rychlého útočníka bránit.