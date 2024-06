Obavy z terorismu, ale i piva. V Německu začíná fotbalový svátek, policii trápí mimo jiné i chuligáni

Německo se od pátku na celý měsíc promění v pomyslnou Mekku všech milovníků fotbalu. U našich sousedů totiž začíná mistrovství Evropy, na které dorazí nejen týmy, ale taky fanoušci ze všech koutů světadílu. Jak mistrovství Evropy ve fotbal prožívají samotní Němci a jaká opatření tamní policie zavádí? Mnichov 12:49 14. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pátek 14. června začíná v Německu fotbalový svátek | Zdroj: Reuters

Organizátoři vybrali deset stadionů, většina z nich na západě Německa, kde sídlí největší týmy bundesligy například Schalke či Düsseldorf.

Pro české fanoušky je dobrá zpráva, že v základní skupině bude národní tým hrát vždy blízko u hranic. Buď v Lipsku anebo v Hamburku.

Jako první si ale v pátek zahrají Němci a Skotové, takže domácí publikum je natěšené. Na silnicích se objevují auta s německými vlaječkami a skoro v každém obchodě je něco, co na fotbalové Euro upomíná.

Z dresu německé reprezentace se v některých případech stává něco jako náhrada k oblečení do práce. Veřejnoprávní portál Tagesschau dokonce sepsal článek o tom, jak v pracovní době sledovat fotbal nebo se vsázet s kolegy a neporušovat zákoník práce.

Terorismus, ale i slabší pivo

Německá policie spustila hlídky na hranicích se všemi sousedy, i když na českém pomezí jsou namátkové kontroly už dávno a tam asi jen tak nezmizí. Po celém Německu se mají pořádat venkovní projekce a pořadatelé často vzkazují, že tam bude zákaz nošení větších batohů a tašek.

Úřady mají sice strach z islamistů, ale problémem jsou i fotbaloví výtržníci. Kvůli nedělnímu zápasu Srbsko - Anglie se kvůli pověsti obou fanouškovských táborů sáhlo k netradiční metodě. Na stadionu se ten den bude prodávat pivo s nižším obsahem alkoholu, aby se nálada diváků držela v mezích.

Německé tajné služby berou v potaz i geopolitickou situaci, ať už je to ruská agrese na Ukrajině nebo dění v Gaze, které rezonuje i v Evropě.

Policisté minulý týden zadrželi muže, který chtěl pracovat v ochrance na jedné z doprovodných akcí Eura, ale údajně také sympatizoval s odnoží Islámského státu a vyšetřovatelé ho podezírají s příklonu k terorismu a možná i z toho, že něco chystal.

Ten člověk měl mít napojení na organizaci Islámský stát Chorásán, tedy stejnou buňku, která se hlásí k březnovému útoku na koncertní halu v Rusku a teď volá po atentátech na fotbalový šampionát v Německu.

Konec jedné éry

Fotbalové mistrovství má ale samozřejmě také ekonomickou stránku. Německou reprezentaci v tomto odvětví čeká jedna překvapivá derniéra.

Bude to totiž poslední mistrovství Evropy mužské reprezentace, ve kterém budou fotbalisté hrát v dresech firmy Adidas. Ta se na jaře nečekaně dozvěděla, že s ní fotbalový svaz neprodlouží smlouvu a ukončí tak více než sedmdesátiletou spolupráci.

Němečtí reprezentanti se do dresů od Adidasu obléknou už jen jednou na světovém šampionátu v roce 2026 a pak už budou mít výbavu od americké společnosti Nike.

Nike will be Germany's new kit supplier starting in 2027 after Adidas had made their kits for more than seven decades.



Some of these were iconic 🇩🇪 pic.twitter.com/KtyeNOsy6Q — B/R Football (@brfootball) March 21, 2024

Tuto změnu v Německu odsuzují dokonce i přední politici v čele s ministrem hospodářství Robertem Habeckem podle kterého by se měly podporovat domácí značky a to navíc v situaci, kdy má Německo v podstatě jako jediné dvě firmy, co se Nike do velikosti alespoň trochu přibližují.

Podle fotbalového svazu ale do velké míry rozhodly peníze, byť nechce upřesnit kolik. Podle informací německých médií hodlají Američané do sponzoringu dávat dvojnásobek toho, kolik doteď platí Adidas. Nike tak do německého fotbalu postupně nainvestuje v přepočtu kolem 20 miliard korun s tím, že uzavřel smlouvu až do roku 2034.