Nepřijatelné. Ublížilo to týmu, budeme to řešit, říká trenér Sparty Priske po vyloučení Preciada

Fotbalisté Slavie zůstávají po 27. kole v čele ligové tabulky o bod před Spartou. Ta totiž na Letné jen remizovala s Mladou Boleslaví 1:1. Snahu domácích o zvrácení nepříznivého výsledku zkomplikoval Angelo Preciado, který se nechal vyloučit. Praha 7:36 8. dubna 2024

Fotbalisté Sparty k návratu na první místo ligové tabulky potřebovali porazit Mladou Boleslav. To se ale nepovedlo, se Středočechy jen remizovali 1:1 a zůstávají tak druzí o bod za Slavií. V zápase Pražané nejprve prohrávali, do poločasu ale vyrovnali a když už se v druhé části nadechovali k obratu, přišel zkrat obránce Sparty Angela Preciada. Ten loktem úmyslně udeřil do nohy mladoboleslavského Bensona Sakalu a byl vyloučen.

„Rozhodně to je nepřijatelné. Vrátil se po třízápasovém trestu a hned v dalším utkání dostane další. Jeho špatné rozhodnutí ublížilo celému týmu. Určitě to s tím budeme řešit interně,“ říká na vyloučení Preciada trenér Sparty Brian Priske.

Jedenáctá červená karta

Potvrdila se tak letošní problematika jeho svěřenců s disciplínou. Pro Pražany šlo totiž o už jedenáctou červenou kartu v soutěžních zápasech v sezoně.

„Komplikace to je, já moc nevím, jak tomu předcházet. Je to vždycky o osobní zodpovědnosti hráče, nenechat se vyprovokovat. Všichni to zkouší. Je to jako bychom hráli šachy na obě dvě strany, my chceme vyprovokovat je a oni nás. Je to o tom, kdo udrží nervy. My je bohužel poslední dobou moc nedržíme,“ zklamaně přiznal obránce Sparty Filip Panák.

Další Preciadův zkrat. Loktem oplácel Sakalovi a byl vyloučen⚽️

Provokace nejsou taktika

Pro mladou Boleslav se tak nabízelo využít nedisciplinovanosti Sparty. Trenér Středočechů David Holoubek ale popřel, že by svůj tým nabádal k záměrné provokaci hráčů soupeře.

„Tohle v našem trenérském portfoliu úplně není. Soustředíme se na náš tým, na naše hráče, popřípadě na způsob hry soupeře, ale rozhodně ne na tyto způsoby,“ vysvětlil na pozápasové tiskové konferenci Holoubek.

Cenný bod

Po utkání svůj tým pochválil a bodu z půdy ještě nedávného lídra tabulky a obhájce titulu si vážil. „Já jsem hrdý na kluky, na celou kabinu, jakým způsobem zápas vládli, protože to nebylo nic jednoduchého. Naopak to bylo hodně složité. Klobu dolů před nimi,“ chválil svůj tým Holoubek.



Sparta tak po remíze 1:1 s Mladou Boleslaví neposkočila do čela tabulky a zůstává druhá za Slavií o bod. Středočeši mají po tomto utkání z pátého místa bodový náskok na šesté Slovácko.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 8. 4. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 27 21 5 1 58:19 68 2. Sparta 27 21 4 2 59:21 67 3. Plzeň 27 17 4 6 62:32 55 4. Ostrava 27 13 4 10 41:31 43 5. Mladá Boleslav 27 11 7 9 46:42 40 6. Slovácko 27 11 6 10 36:36 39 7. Liberec 27 10 8 9 42:41 38 8. Olomouc 27 9 6 12 36:39 33 9. Hr. Králové 27 8 9 10 30:36 33 10. Teplice 27 8 8 11 27:34 32 11. Bohemians 1905 27 7 10 10 25:35 31 12. Jablonec 27 6 10 11 34:43 28 13. Pardubice 27 7 6 14 26:37 27 14. Zlín 27 5 8 14 35:59 23 15. Karviná 27 5 5 17 26:49 20 16. Č. Budějovice 27 5 4 18 27:56 19