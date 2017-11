Nesmíme přestat pracovat na budoucnosti Sparty, říká Stramaccioni. Tým se zatím výsledkově trápí

Italský trenér Andrea Stramaccioni znovu musel poslouchat nespokojený pískot a nadávky, ale ani po remíze 2:2 ve Zlíně o projektu „Nová Sparta“ nezapochyboval. „Největší chyba by byla, kdybychom to teď celé zničili,“ řekl.

I když Sparta ztratila ligové body už posedmé v sezoně, zatímco výher má jen šest, tak Stramaccioni vidí postupné zlepšování. Byť se to na výsledcích zatím neodráží.

Šlágr podzimu rozhodl pro Plzeň proti Slavii dalekonosnou ranou Kolář. Sparta remizovala ve Zlíně Číst článek

„Rostou nám osobnosti a hráči si začínají věřit. Prezentujeme se lépe než na začátku sezony v Boleslavi, Liberci nebo v Brně. Třeba tenhle výkon ve Zlíně byl jedním z nejlepších, jaké jsme zatím předvedli na hřištích soupeřů,“ uvedl italský trenér.

Sparta v létě úplně změnila přístup. Kromě trenérů angažovala i zahraniční hráče. Dohromady utratila řádově stovky milionů korun. Jenomže do Evropské ligy se nedostala, z domácího poháru záhy vypadla a v lize má propastnou sedmnáctibodovou ztrátu na vedoucí Plzeň.

Sparta a Slavia mocně posilovaly, ligu ale vede Plzeň. Nemyslím si, že máme horší kádr, říká Vrba Číst článek

„Hrajeme o to, abychom víceméně všechno vyhráli a po podzimu se dotáhli na Slavii,“ řekl sparťanský útočník Josef Šural. A trenér Stramaccioni dodal: „Naším cílem zůstává Liga mistrů, ale největším úkolem je dál tvořit novou Spartu. V létě jsme dali dohromady soupisku, ale to neznamená, že jsme vytvořili tým. Ten se teď pomalu dává dohromady. Do zimy si potřebujeme ujasnit, kdo bude součástí tohoto projektu. Základ bude tvořit tak šestnáct nebo sedmnáct hráčů. Jasně, zatím ztrácíme, ale nesmíme přestat pracovat na budoucnosti Sparty.“

Sparta sice prochází výsledkovou krizí, ale třetí Slavia na ni má jen tříbodový náskok a druhá Olomouc pouze o bod víc.

HET liga (PLATNÉ K 6. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 13 13 0 0 28:4 39 2. SK Sigma Olomouc 13 7 5 1 20:9 26 3. SK Slavia Praha 13 7 4 2 19:5 25 4. FC Slovan Liberec 13 7 2 4 21:15 23 5. AC Sparta Praha 13 6 4 3 17:11 22 6. FK Jablonec 13 5 5 3 19:15 20 7. FK Teplice 13 5 4 4 18:16 19 8. Bohemians Praha 1905 13 4 6 3 13:12 18 9. FK Mladá Boleslav 13 5 2 6 17:20 17 10. FC Fastav Zlín 13 4 4 5 15:19 16 11. FK Dukla Praha 13 4 4 5 14:21 16 12. FC Vysočina Jihlava 13 3 1 9 14:27 10 13. 1.FC Slovácko 13 1 6 6 9:16 9 14. FC Baník Ostrava 13 1 5 7 17:27 8 15. MFK Karviná 13 2 2 9 12:22 8 16. FC Zbrojovka Brno 13 2 2 9 8:22 8