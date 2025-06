Woltemade se proti Slovinsku blýskl hattrickem. V neděli nastoupí německý fotbalista proti Lvíčatům

Čeští fotbalisté do 21 let se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství Evropy na Slovensku. Po porážce s Anglií nastoupí zítra večer v Dunajské Stredě proti dalšímu silnému soupeři - Německu. To na úvod turnaje porazilo Slovinsko 3:0 díky hattricku útočníka Nicka Woltemadeho.

Bratislava 18:00 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít