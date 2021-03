Nezáleží, kterou nohou střílím, popsal Stanciu svůj gólový slalom. Rumunský záložník táhne Slavii

Rumunský záložník fotbalové Slavie Nicolae Stanciu rozhodlo svými dvěma góly už v první půli zápas v Mladé Boleslavi, kde lídr soutěže nakonec zvítězil 3:0.

„Myslím si, že mu pomáhá, že neodlétá k zápasům reprezentace a celou dobu je s týmem. Je to ofenzivní hráč, šikovný s míčem a potřebuje kvalitu hráčů okolo sebe, tak aby výkon lépe prodal,“ hodnotil výkon dvougólového střelce Slavie trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Pravá, levá a gól

Rumunský záložník dal první gól z přímého kopu. Druhou trefu přidal po parádní individuální akci a slalomu mezi zkamenělými obránci Mladé Boleslavi. Právě tato trefa se mu prý zamlouvala víc.

„Věděl jsem, že budu chtít jít s míčem sám, protože se ta situace vyvinula dobře. Všiml jsem si, že se mi obránce snaží zabránit, abych vystřelil pravačkou, tak jsem toho využil. Přehodil jsem si míč na levou a práskl do toho. Nezáleží, kterou nohou střílím, dokážu to oběma, takže to nakonec nebylo tak složité,“ popisoval Nicolae Stanciu gól, který má velkou šanci uspět v nejrůznějších anketách.

Hlavně ale pomohl Slavii k naplnění role favorita. A potěšil kouče sešívaných Jindřicha Trpišovského.

„Šel krásně, šel do boxu mezi tři hráče, obešel je a pak nevím, kudy to prošlo. Měl ale i jiné šance a nechci mluvit jen o něm, protože kluci hráli skvělě. Bylo tam víc dobrých výkonů, klobouk dolů před hráči, kteří ve čtvrtek večer odehráli náročný zápas proti Rangers a v takovém tempu absolvovali celé utkání,“ ocenil po zápase trenér celý tým.

Slavia po výhře vede ligovou tabulku o 14 bodů před Spartou, která má ovšem dva duely k dobru. Středočeši zůstali patnáctí.

F:L (PLATNÉ K 15. 3. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 23 19 4 0 66:15 61 2. Sparta 21 15 2 4 47:24 47 3. Liberec 23 12 6 5 36:20 42 4. Jablonec 22 13 3 6 38:26 42 5. Slovácko 21 12 4 5 41:21 40 6. Plzeň 22 11 4 7 39:26 37 7. Ostrava 23 9 6 8 32:23 33 8. Pardubice 22 9 4 9 21:29 31 9. Olomouc 22 7 9 6 29:25 30 10. Č. Budějovice 23 7 9 7 26:31 30 11. Zlín 23 8 5 10 24:29 29 12. Bohemians 1905 23 7 7 9 25:27 28 13. Karviná 23 6 8 9 25:36 26 14. Teplice 23 6 4 13 24:45 22 15. Ml. Boleslav 23 4 7 12 27:40 19 16. Brno 23 3 6 14 18:38 15 17. Opava 23 3 6 14 15:43 15 18. Příbram 23 2 6 15 16:51 12