Rumunská média informují o přestupu Stancia do Slavie. Měl by jí pomoci standardkami i produktivitou

Fotbalový záložník Nicolae Stanciu se možná vrátí do české ligy. Šestadvacetiletý rumunský reprezentant, který v lednu odešel ze Sparty do Saúdské Arábie, se podle rumunského webu Pro Sport dohodl na smlouvě s největším rivalem letenského celku Slavií. Praha 14:28 3. července 2019

Záložník Nicolae Stanciu (na snímku z 25. ledna 2018) se vrací do české ligy. Bývalý fotbalista Sparty se podle rumunského serveru Pro Sport dohodl na smlouvě se Slavií

Pražský celek příchod rumunského reprezentanta zatím nepotvrdil. Mluvčí klubu Michal Býček Radiožurnálu napsal, že Slavia žádné spekulace nebude komentovat. Vršovický klub nicméně zájem o bývalého hráče Sparty měl. Už minulý týden trenér Slavie Jindřich Trpišovský přiznal, že nějaká jednání o Stanciově příchodu proběhla a že jemu osobně by se takový hráč v týmu líbil.

Pokud by přišel, rumunský záložník by určitě mohl pozvednout slávistickou ofenzivu. Jenom za rok strávený ve Spartě nastřílel v 31 zápasech české ligy celkem deset gólů a na dalších osm nahrál.

Bývalý hráč Slavie a současný trenér reprezentační osmnáctky Luboš Kozel si navíc myslí, že by Stanciu mohl ve Slavii nahradit ofenzivního záložníka Miroslava Stocha, který přestoupil do PAOKu Soluň.

„V některých zápasech měli přece jen problémy se střílením branek a pomáhali si standardkami. Když se nad tím člověk takhle zamyslí, tak ho vidím třeba jako náhradu za Stocha. Je to hráč, který umí ohrožovat branku ze střední vzdálenosti a výborně kope standardky.“

Stanciu by ale Slavii nemusel přinést pouze samá pozitiva. V první řadě je otázka, jak by jeho příchod přijali slávističtí fanoušci. Před pouhým půlrokem ještě patřil Spartě, kde dokonce v některých zápasech nosil kapitánskou pásku a prohlašoval, že letenský klub neopustí, dokud s ním nevyhraje nějakou trofej.

Forma a rozpoložení neznámé

Podle Kozla je navíc otázka, v jaké formě a v jakém rozpoložení se Stanciu vrátí z krátkého a nepříliš povedeného angažmá v Saúdské Arábii. To by mohlo hrát třeba roli i v případném boji o Ligu mistrů, který Slavii čeká.

„Nevím, v jakém je stavu. Pokud by nebyl zrovna v ideálním, tak jestli by byl schopen třeba za měsíc nebo měsíc a půl, kdy se bude rozhodovat, se do toho stavu dostat. To ale musí vědět ve Slavii,“ říká Kozel.

Stanciu už mezitím saúdskoarabský klub Al Ahlí opustil, kvůli zpožděným výplatám se rozhodl skončit už po půl roce.

Jakým přínosem bude pro Slavii a jak ho přijmou fanoušci vršovického klubu je zatím spíše neznámou, reakce příznivců Sparty už ale několik dní plní sociální sítě. Nový rozměr také dostává oslavná sparťanská píseň „Chtěl bych být jako Nicolae Stanciu“ z loňského září.