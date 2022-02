Stanciu se definitivně loučí se Slavií, rumunský záložník přestoupil do čínského Wu-chanu

Přestupovou částku Slavia nezveřejnila, ale podle spekulací médií by měli Pražané od nováčka čínské ligy inkasovat v přepočtu zhruba 100 milionů korun. Za přibližně stejnou sumu v létě 2019 přišel Stanciu do Edenu za saúdskoarabského Al Ahlí.

Do Slavie přichází rumunský záložník Stanciu. Bývalá hvězda Sparty podepsala smlouvu na čtyři roky Číst článek

O Stanciuově odchodu do Wu-chanu, odkud se začal na konci roku 2019 do světa šířit koronavirus, se spekulovalo už od konce ledna. Definitivní dotažení transferu se ale protahovalo a Slavia ho potvrdila až nyní. Už v létě Pražané odmítli nabídku Galatasaraye Istanbul a rumunského reprezentanta ještě udrželi.

„Ve dvou přestupních obdobích přišla nabídka na Nica, ale my jsme ho dvakrát nepustili, protože jsme ho potřebovali. Teď odchází v situaci, kdy to chtějí obě dvě strany, je to pro něj i pro klub výhodné. Končí mu smlouva, je to hráč určitého věku, dívá se na to logicky tak, že má před sebou poslední kontrakt. A my na to nahlížíme tak, že bychom rádi prostředky do něj vložené získali zpět,“ uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Dva tituly a pohár

Stanciu se Slavií získal dva české tituly a jednou domácí pohár, zahrál si s ní skupinu Ligy mistrů a čtvrtfinále Evropské ligy. V minulé ligové sezoně měl na kontě 12 branek a šest asistencí a byl vyhlášen druhým nejlepším hráčem soutěže. O rok dříve skončil třetí. Celkem Stanciu za Slavii odehrál 112 soutěžních zápasů s bilancí 26 gólů a 27 asistencí. V české lize má v součtu s angažmá ve Spartě na kontě 108 utkání a 29 branek.

Do dosavadních tří soutěžních duelů této jarní části už Stanciu nezasáhl. „Kluci, kabina, každý, kdo tu pracuje, mi bude chybět. Měl jsem s každým skvělý vztah a budou mi scházet. Radost po zápasech, vítězstvích, trofejích mi bude chybět. Ale takový je fotbal, nadešel čas se posunout. Jsem rád, že ze Slavie odcházím s tolika trofejemi, úspěchy a rekordy. Jsou to věci, které zůstanou navždy v její historii a jsem rád, že jsem toho mohl být součástí,“ uvedl Stanciu.

„Z hlediska sportovních výkonů je jeho přínos absolutně nezpochybnitelný. Část titulů, pohárů a všeho, co máme v muzeu, je jeho zásluhou. Z jeho působení u nás jsem nadšený, spokojený a přeji mu úspěšnou další kariéru. Jak jsem Nica poznal, je to milý, hodný, usměvavý a pokorný člověk. Odchází po dohodě obou dvou stran, všichni si to přejeme. Přestup dává logiku sportovně, ekonomicky i lidsky,“ dodal Tvrdík.

ℹ️ | Nicolae Stanciu po dvou a půl fantastických letech přestupuje ze Slavie. #DíkyNico



INFORMACE ➡️ https://t.co/vxQNttGSZv pic.twitter.com/57S5Kg5YTO — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 15, 2022