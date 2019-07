Stanciu už se na soustředění připojil ke Slavii. ‚Je patrné, že mu jde vyloženě o fotbal,‘ říká Trpišovský

Největší letní posila fotbalové Slavie Nicolae Stanciu poprvé trénovala s týmem. Zatím jen lehce, rumunský ofenzivní záložník se musí dostat po dovolené a vyjednáváních o novém angažmá zpátky do hráčského rytmu. A v pražském týmu, kterému pomalu končí soustředění v Rakousku, se těší, co Stanciu ve Slavii ukáže. Od zpravodaje z místa Bad Erlach 17:58 5. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Pro jeho fotbalové dovednosti mám dlouhodobě velkou slabost, už když jsem ho viděl v dresu Steauy. Je to výjimečný hráč.“

Na trenérovi Slavie Jindřichu Trpišovském je znát, jak ho těší, že se po dlouhých jednáních podařilo získat rumunského reprezentanta.

„Jak jsme si spolu psali nebo telefonovali, tak je patrné, že mu jde vyloženě o fotbal. Je to typ senzitivního hráče, který se k tomu, aby podával optimální a dobré výkony, potřebuje cítit dobře. Je to specifický hráč, ale to velcí hráči bývají,“ říká pro Radiožurnál Trpišovský.

Teď bude kouč pražského týmu pracovat na tom, aby dokázal Stanciových schopností – hlavně ofenzivních – využít. Trpišovský totiž podle jeho vlastních slov typologicky podobného hráče v kádru neměl.

Nico Stanciu právě dorazil za týmem do Rakouska! V pátek dopoledne ho čeká první trénink v sešívaném! #superposila #superslavia pic.twitter.com/P4ZWEp0E9M — #SUPERSLAVIA (@slaviaofficial) July 4, 2019

„Je hlavně na něm, jak se mezi nás začlení a jak bude plnit úkoly a samozřejmě, jak my s ním budeme potom pracovat. Hlavně také jaký si on sám vybojuje v týmu respekt. Bude začínat od nuly a musí dokázat, že je lepší než ti hráči, kteří tu jsou. Co se týče týmovosti, o to strach nemám,“ je přesvědčený slávistický trenér, který dá při výběru hráčů i na jejich charakter.

„Co se týče charakteru, tak o něj strach nemám. Mám spoustu informací od lidí, kterým věřím, kteří ho znají a pracovali s ním. Nějakými přestupy si samozřejmě prošel, ale nikdy nikdo neví, co byl pravý důvod jeho rozhodnutí,“ říká k přestupům Stancia Trpišovský.

Rumunský hráč od roku 2016 a odchodu z bývalé Steauy Bukurešť vystřídal Anderlecht Brusel, Spartu a na krátkou dobu i saúdskoarabské Al Ahlí. Teď je ve Slavii, která zažila povedenou minulou sezónu. A pražský tým na ni chce navázat.

Ofenzivní rumunský fotbalista má předpoklady být důležitou oporou, zvědaví jsou na Stanciovy výkony i jeho noví spoluhráči.

„Myslím, že veškerý tlak a různé diskuse vyvolávají hlavně slávističtí i sparťanští fanoušci, i když se to dá pochopit. Je to hráč, který hrál za Spartu a teď je ve Slavii, takže to spousta fanoušků kouše těžce. My hráči tomu na jednu stranu rozumíme a bereme to i z hráčského pohledu,“ říká slávistický záložník Alex Král k příchodu Nicolae Stanciua.