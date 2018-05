‚Nikdo nechce spadnout jako druhý.‘ Ostrava a Karviná bojují o záchranu do posledního kola

Už ve druhé polovině devadesátých let hrály první fotbalovou ligu tradiční účastník Baník Ostrava i regionální slezští rivalové Opava a Karviná. V příští sezoně se může situace opakovat. Opava už má jistotu postupu z druhé ligy, Karviná a Baník Ostrava ale ještě nemají zajištěnou záchranu. Ostrava, Karviná 15:48 20. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání mezi Baníkem Ostravou a Karvinou | Zdroj: ČTK

Jedno je jisté, buď Karviná, nebo Baník Ostrava v první lize zůstane. Prvním sestupujícím je Brno a výtah směrem o patro níže pobere už jen jednoho. Pokud ale Baník porazí v posledním kole Brno a Karviná vyhraje v Jihlavě, Brno s sebou vezme dolů Jihlavu.

Prvním sestupujícím je brněnská Zbrojovka. O tom druhém se bude rozhodovat mezi Karvinou a Ostravou

„Tak je to neuvěřitelné. Je to hodně napínavé, pro fanoušky to musí být super. Pro nás to moc dobrý není, chtěli jsme to mít ne přímo za sebou, ale chtěli jsme to prostě ukončit a chtěli jsme vyhrát. Rozhodneme to v posledním kole,“ říká pro Radiožurnál k nevídanému závěru ligové soutěže baníkovský záložník Martin Fillo.

Trenéři jsou možná ještě ve složitějším psychickém stavu než hráči. Trenér Karviné Josef Mucha souhlasí.

„Jde o hodně, jde o to i příští rok hrát první ligu. Každý to nějak prožívá, jsou tam mladí i zkušení hráči. Každý to prožívá jiná. My pro to v klubu děláme maximum a ti hráči to pak musí předvést. Je to stres,“ uvědomuje si Mucha.

Karviné v uvozovkách stačí vyhrát v Jihlavě a bude hrát nejvyšší soutěž i napřesrok.

„Může rozhodnout jeden okamžik, jedna chyb, kterou udělá soupeř, nebo my. Jedeme tam vyhrát, už není kam uhnout, je to naše poslední šance. V tom zápase se může stát cokoliv. Musíme hrát na vítězství,“ upozorňuje Mucha.

Až do posledního kola bude hrát o ligovou existenci i Baník Ostrava. Musí doma porazit sestupující Brno.

„Je vidět, že tam nikdo nechce spadnout jako druhý. Jdeme v pondělí trénovat a chystáme se na pondělní zápas. Věřím, že úspěšný a tím se zachráníme,“ doufá trenér Baníku Bohumil Páník.

Zbrojovka už je jistým sestupujícím, podle ostravského trenéra ale tenhle fakt na poslední utkání vliv nebude mít.

Sestup Baníku by pro slavný klub byl krokem zpět. Poté co ho majitel klubu Václav Brabec staví ekonomicky i sportovně na nohy by ztratil pro svůj rozvoj a návrat do české špičky další rok.

Jistota první ligy jen pro Opavu

Jediným slezským klubem ze zmíněného tria, který má jistotu první ligy, je Opava. Ale trenér Roman Skuhravý si uvědomuje složitost vstupu do nejvyšší soutěže vzhledem k nutnosti vybudovat vyhřívaný trávník.

„V tuto chvíli se na to musíme nachystat s podporou fanoušků, protože pokud nebudeme táhnout za jeden provaz, tak jsme odsouzení. Naše pozice nebude vůbec jednoduchý, o to silnější musíme být,“ má jasno Skuhravý.

Ekonomicky si kluby v regionu příliš historicky ani v současnosti nekonkurují. Opava je od Ostravy 35 kilometrů na západ, Karviná zhruba stejně daleko na východ. Mnohem horší by byly střety mezi ostravskými a opavskými fanoušky. Na to musí být liga bohužel připravená.