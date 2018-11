Mladoboleslavský Komličenko kraluje ligovým střelcům, zatím nastřílel soupeřům dvanáct branek

Luboš Pecka o Nikolajovi Komličenkovi

Stal jste se nejlepším střelcem také v Mladé Boleslavi. Co říkáte na Komličenkovy výkony?

Sleduju ho a jsem rád, že se mu daří. Přeci jen mi Mladá Boleslav zůstala v srdci. Pořád jí fandím. Věřím, že se Nikolaj Komličenko může stát nejlepším střelcem. Boleslav půjde nahoru a vždycky to byl útočný mančaft, takže góly by dávat měli. Tak proč by zrovna Komličenko vyhrát nemohl?

Může ho zbrzdit tlak? Chtíč, že tu tabulku střelců chce vyhrát? Jak jste to měl vy?

Pamatuju si na to dobře. Když už se blížil závěr, tak jsem si říkal, kruci, teď už by to byla škoda. V tu chvíli si říkáte, že můžete být nadosmrti zapsaný jako král ligových střelců. Určitě jsem to chtěl udržet. Navíc mě podržel tým a pořád se mi dařilo nějaký gól přidat.

Ale svou nejslavnější sezonu už jste nikdy nezopakoval. Čím to bylo? Nevydařeným přestupem do Německa?

Přicházel jsem tam s tím, že nějaký gól dám. Slíbili mi, že budu nastupovat na hrotu útoku, i když jsem nakonec hrál levé křídlo. Běhat nahoru dolů nebylo nic pro mě, na to jsem nebyl stavěný. A taky musím sebekriticky říct, že než jsem se s tou změnou prostředí srovnal, tak ani moje forma nebyla taková. Holt to dopadlo, jak to dopadlo.