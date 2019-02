Boleslavský Komličenko neztratil střeleckou formu, naposledy se prosadil v zápase proti Teplicím

Dvacet odehraných zápasů - dvacet gólů. Nejlepší střelec fotbalové ligy Nikolaj Komličenko si formu z podzimu udržel i přes zimní přestávku. Trefil se v obou jarních utkáních a naposledy pomohl Mladé Boleslavi k výhře 2:0 v Teplicích. Teplice 8:04 16. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikolaj Komličenko v souboji s teplickým Janem Hoškem | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Teplice v předehrávce 21. kola podporovaly jen dva tisíce nakonec zklamaných fanoušků. K jejich nevydařenému večeru přispěl také Nikolaj Komličenko, jehož formu po zimní přestávce si pochvaloval i boleslavský trenér Jozef Weber.

„Vždycky je důležité, když máte v družstvu střelce. Komličenkovi moc nevyšla zimní příprava, přesto jsem na něm viděl, že pracuje. Jsem rád, že mu ty dvě utkání vyšly. Hraje velmi dobře,“ těší Webera.

Před týdnem Komličenko zajistil remízu s Plzní, čili obhájcem titulu. Tentokrát pojistil vítězství v Teplicích. A že byly oba góly z penalty? To podle spoluhráče Tomáše Ladry vůbec nevadí.

„Obě ty penalty byly odpískané po faulu na něj a on si je obě proměnil, což je důležité. Doufám, že mu to takhle bude střílet dál,“ věří Ladra.

Ačkoliv v lize začíná teprve závěrečná třetina základní části, chybí Komličenkovi už jen pět gólů do rekordu Davida Lafaty. Jeho podpis je nyní pod více než polovinou všech boleslavských branek. Ale není to jen zásluha ruského útočníka, upozornil trenér Weber.

„Na druhou stranu bych nechtěl vyzdvihovat jenom jeho. Mužstvo kolem něho mu dělá servis a on mu to splácí, takže by tam měla být taková vzájemná pokora. Tým ví, že jim Kolja pomáhá. Na druhou stranu on ho potřebuje, aby byl takhle úspěšný. Tahle symbióza zatím funguje a doufám, že to bude pokračovat,“ věří boleslavský trenér.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 16. 2. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 20 17 1 2 50:16 52 2. Plzeň 20 14 4 2 30:16 46 3. Jablonec 20 11 3 6 40:19 36 4. Sparta 20 10 5 5 31:16 35 5. Ostrava 20 10 5 5 26:16 35 6. Zlín 20 9 3 8 25:23 30 7. Liberec 20 7 7 6 21:17 28 8. Ml. Boleslav 21 7 5 9 39:37 26 9. Teplice 21 7 4 10 21:29 25 10. Opava 20 7 3 10 27:31 24 11. Slovácko 20 8 0 12 22:31 24 12. Příbram 20 5 5 10 24:47 20 13. Bohemians 1905 20 4 7 9 18:28 19 14. Olomouc 20 5 4 11 18:34 19 15. Karviná 20 4 4 12 25:38 16 16. Dukla Praha 20 4 4 12 16:35 16