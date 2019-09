Komličenko zůstává v Mladé Boleslavi. Klub se s ruskými zájemci nedohodl na ceně

Co čeká Schicka v Lipsku? Konkurence v útoku, mladý trenér i zápasy v Lize mistrů

Do AS Řím přišel jako nejdražší posila v historii, ale během dvou let se výrazněji neprosadil. Fotbalista Patrik Schick odešel na roční hostování do německého Lipska, které si ho může případně koupit.