Na žvýkacím tabáku jsou v Anglii závislí i třináctiletí fotbalisté. Kampaň v létě nabídne pomocnou ruku

Jak se nikotinové sáčky užívají a proč jsou u fotbalistů tak oblíbené?

V Anglii těm sáčkům říkají snas a vypadají jako takové zmenšené čajové pytlíčky, které se dávají pod horní ret. Zatímco kouření cigaret je samozřejmě při zápasech zakázáno, tak docela často se i v televizních přenosech objeví záběry na lavičku náhradníků, jak si někdo z nich cpe pytlíček pod ret.

Hráči si nikotin v této formě oblíbili, protože je to jednak uklidňuje, zmírňuje to zápasový stres a navíc silnější varianty můžou člověka lidově řečeno nakopnout, dodat mu jiskru. Podle bývalého trenéra druholigového Sunderlandu Lee Johnsona jsou na sáčcích závislí nejen dospělí hráči, ale taky už třináctileté nebo čtrnáctileté naděje v klubových akademiích. I proto Asociace anglických profesionálních hráčů v létě spustí kampaň, ve které chce fotbalisty varovat před riziky dlouhodobého užívání snasu.

Je to jen problém ve fotbale, nebo jsou sáčky s nikotinem populární i v jiných sportech?

Podle olympijského vítěze z Nagana Martina Procházky jsou nikotinové sáčky čím dál populárnější i mezi hokejisty. On sám trénuje dorostence PZ Kladno a svým svěřencům sáčky zakázal.

Klasický žvýkací tabák byl dlouhá léta neodmyslitelně spjatý hlavně s baseballem. A to až do roku 2016, kdy ho zámořská Major League Baseball zakázala. Od té doby se tak baseballisté přeučili na zmiňované sáčky, které jsou o něco méně škodlivé, ale pořád nejde o nic zdravého. A proto nově i v Česku upravuje prodej nikotinových sáčků zákon tak, aby se tento produkt prodával jen lidem starším 18 let.